Bellido asegura que la ejecución del presupuesto es del 57% y defiende el trabajo hecho durante la pandemia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido el trabajo realizado por su equipo al frente del Ayuntamiento durante este periodo de pandemia y ha asegurado que el nivel de ejecución presupuestaria en septiembre era del 57%, y no del 40%, como había criticado el Grupo Municipal Socialista.

Bellido ha recordado que se hizo un presupuesto "en plena pandemia", por lo que considera que él y su equipo fueron "valientes", al tiempo que ha criticado que la ejecución de los presupuestos del Estado a 2020 "es cero" porque "no lo llegaron ni a aprobar".

Según el alcalde, el presupuesto del año pasado -un ejercicio, ha recordado, "normal, sin pandemia, aunque electoral"-, a estas alturas tenía una ejecución de un 60%, "una diferencia del 3% es más que razonable", ha apuntado, y ha recordado que la plataforma de contratación del Estado ha estado cerrada durante tres meses debido a la crisis sanitaria.

Además, el regidor ha recordado que todavía no se pueden utilizar los remanentes municipales porque el Gobierno central no los ha liberado. "Decir que hay dinero cuando a día de hoy el Estado no ha desbloqueado el uso de los remanentes es de un cinismo incalculable. Seguimos bloqueados y los mismos que no nos dejan usarlo nos dicen que el dinero está en la caja", ha reprochado Bellido.

El alcalde también ha hecho referencia al capítulo de inversiones, y ha aseverado que ya van 14,1 millones de euros ejecutados en este apartado, cuando el presupuesto inicial era de 13. "Estamos recuperando el tiempo perdido en otros años en inversiones, lo que no podemos hacer son milagros", ha incidido Bellido, que ha recordado que todavía quedan 56 millones de remanentes de ejercicios anteriores.

"Si comparas sobre los remanentes totales baja la cifra, pero la capacidad de ejecución de un Ayuntamiento es limitada, y aún nos quedan tres meses. El año pasado la ejecución de inversiones en septiembre era de 9,5 millones de euros", ha agregado.

"Llevan meses con esta historia y ya hay que empezar a ser contundentes y ser objetivos con la realidad que hay", ha pedido el alcalde, quien ha hecho referencia además al concejal del PSOE José Antonio Romero, gerente del Cecosam en el mandato pasado y a quien le ha afeado que critique la ejecución presupuestaria cuando "es el responsable del fiasco del tanatorio".

Por su parte, Salvador Fuentes también ha pedido "prudencia a la hora de decir las cosas" y se ha referido a las críticas de la oposición que acusan al cogobierno de tener el dinero en el banco y no gastarlo, a lo que el presidente de Urbanismo ha respondido: "¿Dónde quiere que lo tenga? ¿En la mesita de noche?".