La bajada de la natalidad deja a los colegios de la concertada de Córdoba con plazas sin cubrir

El continuo descenso en el nacimiento de niños en la provincia de Córdoba sigue mermando las peticiones de plazas en los colegios de la red concertada, al menos, según los primeros datos del proceso de escolarización que acabó el pasado 31 de marzo. Con los primeros datos de las solicitudes recibidas, habrá centros sostenidos con fondos públicos que no cubran toda su oferta ante la falta de alumnado.

Desde la Delegación de Educación, por su parte, aún no han facilitado los datos correspondientes a las solicitudes recibidas en todos los centros para el curso 2021-2022.

Los que sí lo han hecho han sido Escuelas Católicas y la Fundación Santos Mártires. En el caso de la primera entidad, que tiene 26 centros, de los que 14 se encuentran en la capital cordobesa y los 12 restantes en diversos municipios de la provincia, se han recibido 1.109 peticiones.

De todas ellas, 717 corresponden a la ciudad de Córdoba y 292 a la provincia. No obstante, desde la entidad que preside Antonio Guerra han reconocido que los datos de la provincia están "incompletos" porque este lunes de Pascua es festivo en algunos municipios y, por ello, no hay clase y no han podido recoger las cifras.

Guerra ha reconocido a el Día que en este proceso "se ha notado la fuerte bajada de la natalidad". Pese a ello, ha continuado, "seguimos manteniendo una amplia demanda con un número significativo de solicitudes superior a las vacantes ofertadas".

No obstante, Escuelas Católicas ha ofertado para el próximo curso escolar 1.269 plazas, incluidas las reservas para las necesidades educativas especiales, mientras que el número de solicitudes recibidas ha sido el citado de 1.109, a la espera de los datos correspondientes a los municipios en los que hoy no es lectivo.

La Fundación Santos Diocesana Mártires, por su parte, cuenta con una decena de centros educativos en la provincia y, para el próximo curso han recibido 261 solicitudes para las 325 plazas que ofertaban; el año pasado recibieron 262. Es decir, que hasta el momento son más de 60 los puestos que se quedarán libres en estos colegios.

Hasta 325 plazas menos

En el proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

Para el próximo curso, Educación ha reducido en 325 las plazas para Infantil de tres años en Córdoba. En total, el departamento que dirige Inmaculada Troncoso ha ofertado 8.875 puestos, frente a los 9.200 que se habilitaron para este curso, pero que no se cubrieron -la diferencia fue de 2.000 plazas libres- por la bajada de la natalidad, una situación que volverá a ocurrir y que ya ha provocado el cierre de algunos espacios, como el colegio rural Quercus, en la aldea Venta del Charco de Cardeña.

La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para el próximo curso 2021-2022 un total de 132.180 plazas públicas y concertadas en Córdoba para estas enseñanzas, de las que las citadas 8.875 son para niños de tres años; de las que el 76,6% corresponden a centros públicos y el 23,4% a la concertada.

Las fechas

Una vez cerrado el proceso de recogida de solicitudes, los colegios tienen hasta el próximo 14 de abril para poder publicar la relación de alumnos y, en su caso, la puntuación total obtenida. Al día siguiente, es decir, el 15 de abril, comenzará el plazo para presentar alegaciones por parte de las familias que no estén de acuerdo con la puntuación obtenida en el baremo.

Será el 11 de mayo cuando se publiquen las resoluciones de admisión, mientras que el 21 de mayo se dará a conoer la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario.

Las familias que sigan en desacuerdo con la puntuación obtenida tendrán que esperar hasta el 24 de mayo, que es la fecha en la que comenzará el plazo establecido para la presentación de recursos de alzada y reclamaciones establecido en el artículo 48 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero.