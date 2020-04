El Ayuntamiento de Córdoba expropiará Caballerizas si no llega a un acuerdo con Defensa

El Ayuntamiento de Córdoba expropiará el edificio de Caballerizas Reales en septiembre de este año si no alcanza un acuerdo con el Ministerio de Defensa (propietario del espacio) antes del mes de agosto. Así lo expone un documento facilitado por el Consistorio y en el que se recoge la firma de una sexta adenda entre ambas administraciones para que el Ayuntamiento pueda seguir cediendo Caballerizas a entidades sin ánimo de lucro (en este caso Córdoba Ecuestre).

La razón de que se recurra a la expropiación forzosa no es otra que la falta de acuerdo a la hora de tasar el edificio de Caballerizas así como otros espacios de la ciudad que son propiedad del ministerio. Defensa avala dicha expropiación y en el documento apunta que no se opondrá a la misma siempre que no existan discrepancias en el justiprecio. El ministerio apunta, sobre esto, que "ejercerá a lo largo de toda la tramitación del proceso expropiatorio (...) todas las acciones necesarias para conseguir el precio que considere justo por la propiedad objeto de expropiación".

El Ayuntamiento, por lo tanto, está obligado a llevar a cabo dicho proceso de expropiación porque, de no ser así, Defensa se acoge a las posibilidades de, o bien, ponerlo a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), o de buscar alternativas que permitan la explotación por empresas o particulares de la citada propiedad.

Con ello, ya son seis las adendas firmadas entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa para que el primero pueda seguir disponiendo del edificio de Caballerizas Reales. La historia de este espacio iba camino de convertirse en interminable, toda vez que ya se había anunciado que las discrepancias entre Ayuntamiento y ministerio eran ya escasas y que el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina.

Esta última adenda deja bien clara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Consistorio Cordobés y Defensa antes del 14 de abril, cuando cumplía la última ampliación firmada. Literalmente, en el documento se expone que "visto el estado de las negociaciones entabladas entre el Ministerio de Defensa (...) y el Ayuntamiento de Córdoba sobre el inmueble de Caballerizas Reales y que las mismas, antes del 14 de abril de 2020, no van a culminar en un acuerdo al existir sustanciales discrepancias entre la tasación del valor de la propiedad que han realizado los servicios técnicos del Invied y la que han efectuado los respectivos técnicos de la corporación local, ambas partes acuerdan suscribir la presente VI adenda".

Este acuerdo deja claro que se amplía "por un último y único año" el plazo previsto en la segunda adenda de autorización de uso del dominio público de la propiedad de Caballerizas Reales, que fue suscrita el 14 de abril de 2015. Y da un plazo "ineludible" al Ayuntamiento: "iniciar antes del 30 de septiembre de 2020 si no se ha llegado antes del 31 de agosto anterior a un acuerdo definitivo de transmisión de la propiedad de dicho inmueble, un proceso expropiatorio de la referida propiedad que será facilitado en todos sus trámites, diligencia y plazos (excepto en lo que se refiera al justiprecio), por el Ministerio de Defensa".