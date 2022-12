Las tres alternativas de AVE ‘low cost’ llegarán a Córdoba "a lo largo de 2023"

Si nada se tuerce, el próximo 2023 está destinado a ser el año en el que el AVE low cost llegue con toda su fuerza a Córdoba. De momento, Iryo ya lleva semanas vendiendo billetes para el arranque de su conexión Sur, que arrancará el 31 de marzo con los trayectos Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, ambos con parada en la capital cordobesa. Pero tras este primer competidor de Renfe, está previsto que durante los meses próximos añadan su oferta Avlo -la alternativa económica del operadora actual- y Ouigo.

"Los viajeros entre Madrid y Málaga pronto se verán favorecidos de esta apertura del mercado, pues a lo largo del año 2023 los tres operadores tienen previsto comenzar a operar este trayecto", ha señalado este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la inauguración de la feria Rail Live, que se celebra estos días en la capital malagueña. Una situación que le ha hecho referirse únicamente a la ciudad de la Costa del Sol, pero que abre el abanico igualmente a Sevilla y Córdoba.

“Nuestro Ministerio está apostando decididamente por la liberalización ferroviaria, la competencia y la apertura de mercado, que no siempre se dan entre nuestros socios comunitarios, y que hacen que los viajeros tengan más opciones y precios más competitivos, contribuyendo al cambio modal", ha insistido Sánchez, en alusión a Avlo, el bajo coste de Renfe, Iryo y Ouigo. Los tres operan ya en la línea Madrid-Barcelona, lo que ha supuesto, en palabras de la ministra, una rebaja en el precio del AVE del 43% en los últimos tres meses.

Un descenso en los precios que esperan con ansia los usuarios de la conexión de la capital de España con Andalucía, ya que como ha recordado Raquel Sánchez, el papel fundamental de la liberalización se centra en potenciar el uso del tren en detrimento de otros medios de transporte menos sostenibles, puesto que la llegada de la competencia se traduce en precios más competitivos” y una mayor oferta en la alta velocidad, permitiendo que sea más accesible.

No obstante, las previsiones de la ministra pueden llegar a chocar con la realidad. Porque dejando a un lado a Iryo, el operador ferroviario participado por los accionistas de Air Nostrum y Trenitalia, que ya tiene fecha fijada (31 de marzo) para abrir la tercera de las cuatro conexiones previstas en España -el pasado viernes inauguró la línea comercial entre Madrid, Zaragoza y Barcelona y el 16 de diciembre unirá la capital con Cuenca y Valencia-, tanto Ouigo como Avlo no son tan optimistas y prefieren no dar fechas exactas aún.

En ambos casos, el problema de fondo es la vía. Por ahora, y hasta 2026 -plazo programado por Adif- no estará adaptada en Andalucía al nuevo sistema ERTMS, más moderno y presente en el resto de líneas, manteniendo hasta entonces el sistema LZB, ya hasta descatalogado. Ouigo ya ha comenzado a adaptar sus convoyes al sistema antiguo con el objetivo de no tener que esperar cuatro años, si bien ese proceso llevará aún algún tiempo, lo que puede alargar su puesta en marcha hasta ya 2024.

Una situación que amenaza con afectar también a Renfe, en este caso por el retraso en la entrega del nuevo modelo de trenes, el Avril (S/106) por parte de Talgo. En total, el operador nacional espera 30 unidades que sustituirán a los que actualmente circulan por el corredor Madrid-Barcelona bajo su marca Avlo. El motivo no es otro que los Avril montan únicamente el sistema ERTMS, mientras que el modelo S/112 que ahora mismo actúa en la conexión catalana sí tienen el antiguo LZB.

Andalucía quiere gestionar el ferrocarril en la comunidad

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha vuelto a trasladar la "expectativa, ilusión" que tiene la Consejería que dirige con "el ofrecimiento que hemos realizado al Estado de gestionar el ferrocarril en la comunidad".

"Andalucía por extensión, por población tiene la capacidad y ya la experiencia de la gestión de nuestros metros y nos vamos a ofrecer al Ministerio a la conexión entre ciudades, ofreciendo nuevos servicios con trenes Intercity que complemente la insuficiente oferta actual de la Media Distancia entre las capitales andaluzas".

Por ello, ha anunciado que "antes de finalizar el año se va a licitar el estudio de demanda, que es el paso previo para poder hacer esa oferta con seriedad, en un proyecto que es de legislatura con el que queremos avanzar también", ha abundado, recalcando el objetivo de ofrecer "mejores frecuencias para también ayudar a salvar ese déficit en nuestras conexiones".

La consejera ha explicado que se habla de "colaboración", al tiempo que ha incidido en que "se haría a través de un operador privado; se tendría que sacar a licitación y la Junta dirigiría la operación, pero tendríamos que contar con el Estado, que nos tiene que autorizar el uso alquiler de la vía convencional" de ferrocarril.

Así, ha detallado que "la voluntad" es entre todas las ciudades de Andalucía, pero lo tendrá que determinar el estudio de demanda, insistiendo, en "precio competitivo, horarios competitivos, servicios competitivos, que se mejore la oferta actual, que es pobre y ahí estamos preocupados y el primer eje que hemos empezado a estudiar porque entendemos es que está la necesidad más importante, sería Jaén-Córdoba-Sevilla-Huelva".

Sobre los avances de esta iniciativa, ha reiterado que han trasladado la voluntad al Ministerio que "tiene conocimiento de esa voluntad y los trabajos que va comenzar la Junta". "Este es un proyecto de legislatura, y que necesita ser analizado, analizar la demanda, planificar bien esa voluntad que hoy tenemos".

"Lo primero es planificar, estudiar, analizar, ver todas las posibilidades, pero por extensión, población, y por quienes nos visitan, creo que en Andalucía la voluntad del gobierno es gestionar ferrocarril y podemos hacerlo".