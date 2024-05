Bellido defiende que la FAMP no puede respaldar lo que propone el PSOE para la tasa turística

El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha insistido este martes en que la tasa turística no obligatoria propuesta por el PSOE no puede ser respaldada por la FAMP. "Se trata de "una iniciativa del PSOE, de la que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y que no es una iniciativa que podamos apoyar desde la FAMP, puesto que no hemos sido ni siquiera ni informados, ni consultados", ha anotado.

El pasado lunes, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, adelantó en una visita a Córdoba que su partido va a presentar una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para que los ayuntamientos tengan la posibilidad legal de implantar la tasa turística, aunque su imposición dependerá de la decisión de cada ayuntamiento para financiar el coste de los servicios al turismo.

Tras ello, el alcalde de Córdoba y presidente ha insistido en que esta iniciativa "más que apoyar a las ciudades lo que busca es sacar un rédito político o un rédito electoral, según los cálculos que tenga el señor Espadas". Bellido ha recordado el encuentro a tres bandas que para hablar del asunto "se celebrará antes de que acabe el mes y en el que participará la FAMP, la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Junta de Andalucía.

"El objetivo del encuentro es que entre los participantes aportemos ideas para decidir no solo sobre la tasa turística, que es donde se ha centrado mucho el debate, si no sobre otros aspectos como la sostenibilidad del turismo, la gestión que se hace del mismo en Andalucía y las ciudades donde hay saturación, sobre todo en algunas épocas del año", ha señalado.

También se ha referido al estudio al respecto que ha realizado la Junta de Andalucía insistiendo en que "aporta datos interesantes". "Compartimos que el turismo es un fenómeno muy positivo para la economía andaluza, que genera empleo y oportunidades, pero también nos pone deberes y nos dice que afrontemos retos, los que tienen que ver con que esto no suponga un encarecimiento de la vivienda, con luchar contra cierto tipo de turismo que causa problemas a los vecinos, como el turismo de borrachera, o luchar contra que se vacíen los cascos históricos", ha destacado. "En fin, nos alienta a que sigamos trabajando en pro del turismo, pero también nos pone reto, que no sean los propios vecinos los que paguen servicios que solo reciben en algunas ocasiones los turistas", ha añadido.