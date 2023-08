El alcalde destaca que el Ayuntamiento de Córdoba hace "los deberes" con las obras del centro cívico El Higuerón

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este jueves que desde el Ayuntamiento se han hecho "los deberes" con el centro cívico de la barriada periférica El Higuerón, "que hizo un gobierno del PSOE e IU con defectos estructurales y se está arreglando, como desmanaban los vecinos", aunque el inicio de las obras en los próximos días va a suponer el traslado del centro de salud que se ubica en el mismo edificio del centro cívico a la barriada de Encinarejo.

En declaraciones a los periodistas junto al teniente de alcalde de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad, Bernardo Jordano, el primer edil ha comentado que "se le han ofrecido a Salud alternativas de espacios y a los vecinos dentro del propio barrio", si bien "Salud ha tomado la determinación de trasladarlo a Encinarejo por los motivos que sea", pero "poco más puedo hacer", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "se ha comunicado en tiempo que las obras iban a empezar en torno a estas fechas, que al final empezarán el día 28 o 29 de agosto, y a partir de ahí, Salud, evidentemente, ya no puede estar", de hecho "se le ha comunicado que para la firma del acta tienen que haber desalojado ya, porque el acta de replanteo de obra tiene que hacerse con el edificio vacío, en condiciones de poder actuar en la obra, si no, no se podría comenzar", ha manifestado Bellido.

De este modo, el regidor ha expuesto que "ellos han tenido y manejado varias alternativas de instalaciones temporales", como "adaptar un local de una empresa privada que se lo ofrecía, pero tenía unas inversiones que seguramente para unos pocos meses no tenga sentido acometerla", ha opinado.