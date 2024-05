El Coto Córdoba supera también a El Olivar y ya piensa en la LEB Plata

El Coto Córdoba cerró su participación en la fase a LEB Plata de la mejor forma posible. Tras sellar su ascenso tras vencer al Fundación Bilbao B y al Movistar Estudiantes B, los blanquiverdes superaron en el último envite a El Olivar en un encuentro en el que Alfredo Gálvez hizo rotaciones y dejó sin minutos a Williamson (61-56). Tras conseguir un valioso tres de tres en Llíria, los cordobeses ya miran a su futuro proyecto en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Por su parte, el UCB Camper Eurogaza, tras vencer este pasado viernes al Uros de Rivas, se juega sus opciones este sábado ante el Sol Gironés Basket (17:00). Los de Rafa Gomariz buscarán su triunfo y además debe aguardar lo que suceda en el encuentro entre el anfitrión, el Llíria, que lo ha ganado todo hasta el momento, y el conjunto madrileño, que también tiene sus posibilidades de dar el salto de categoría pese a perder este pasado viernes con los de Valdeolleros.

Con la alegría de cumplir con el objetivo, el Coto Córdoba cerraba la fase ante El Olivar, un rival que perdió en sus dos compromisos envites. Sin nada en juego nada más que el honor, los blanquiverdes apostaron por dar minutos a todos sus jugadores salvo a un Williamson que descansó tras ser uno de los grandes protagonistas de la temporada para los de Alfredo Gálvez.

En el primer cuarto, el Coto Córdoba ya fue marcando sus tiempos ante un El Olivar que buscaba despedirse de Llíria con un triunfo ante el rival que logró el ascenso a LEB Plata. Eso sí, para eso tenía que rayar a un excelente nivel porque los de Alfredo Gálvez no bajaron el pistón pese a sellar su objetivo en los dos primeros compromisos disputados en Llíria.

Al término del primer cuarto, el Coto Córdoba ya marcaba las primeras diferencias respecto a El Olivar (17-11). No obstante, los blanquiverdes no terminaban de cerrar el encuentro ante un rival que no bajaba los brazos. De hecho, al descanso, logró acortar la ventaja de los de Alfredo Gálvez, que se marcharon a vestuarios con cuatro de renta (37-33).

Tras el receso, el Coto Córdoba, liderado por Bioque y Amoafo en ataque, mantuvo esas leves ventajas hasta cerrar el tercer cuarto con diez puntos de renta ante El Olivar (54-44). Con el partido encarrilado, El Olivar apretó para acortar las diferencias, aunque no le sirvió para dar la vuelta a un encuentro que se fue de nuevo para los de Alfredo Gálvez (61-56).

Recibimiento en Vista Alegre

Tras festejar el ascenso a LEB Plata, categoría que recuperará Córdoba 14 años después del último proyecto que salió un par de años antes de la fusión del Juventud y del Ciudad de Córdoba, el Coto Córdoba ya piensa en su nuevo proyecto, pero también en ser recibidos en Vista Alegre por sus seguidores a la conclusión del partido entre el Córdoba Futsal y el Barça (21:45). Turno para celebrar el éxito conseguido.