No no sé si era necesario o si pegaba o yo qué sé, pero que no termino de comprender yo el viaje de nuestro Córdoba hasta el quinto pino, que yo no sé lo de lejos que está eso, que estuve hasta buscándolo en el mapa y no lo encontré. Pero bueno, como se suele decir, son los dueños, y ellos mandan, y como de momento vamos bien, pues eso.

Yo de entrenamientos y de esas cosas entiendo poco, pero a lo mejor lo de irse hasta no sé dónde en mitad de la Liga no es bueno, o a lo mejor sí, que yo de las cosas modernas no entiendo. Digo yo. A lo mejor habría sido mejor ir en verano, digo, aunque también a esos países no hay quien vaya en verano porque está cayendo lo mismo que aquí en dos agostos, que también puede ser, que no entiendo. La cosa es que se han ido, y la verdad es que no han dejado de entrenar, que he visto yo las fotos que han puesto aquí en mi Día.

Ojalá todo esto venga bien para cargar pilas y subir de categoría en cuanto antes, y para arriba como un cohete, que es lo que estamos pidiendo todos los aficionados. Aunque si esto me suena raro más lo de la Supercopa de España, el que se la hayan llevado a Arabia como que suena a chiste, pero malo, porque eso no hay quien lo entienda, me parece a mí. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo es ese país, que bueno, que muy moderno, lo que se dice muy moderno, no es, que es mucho peor que la España de hace 90 años y hasta puede que de más. Pero como dice ese refrán, poderoso caballero es don dinero, y esta vez me parece que no me he equivocado.

Esperemos que pronto se pueda volver a viajar como normalmente, y lo digo porque Córdoba ha sido siempre una ciudad de muchos turistas y espero que lo siga siendo, ya mismo. Que eso es un dinero, otra vez a vueltas con lo mismo, y sobre todo muchos puestos de trabajo, que no son pocos los que viven en mi Córdoba bendita de los turistas.

En fin, que estando como estamos, que yo no conozco ya a nadie que no se haya contagiado, sólo puedo pensar en que esto va a ir a mejor, y ojalá lo antes posible. Y ya, como quieren, que se quede como un resfriado, como una gripe, o como lo que sea, pero que moleste poco, porque la verdad es que ya tenemos ganas de recuperar nuestras vidas y hacer lo que siempre hemos hecho, que ya va siendo hora. Yo no creo que haya mejor deseo, para todos, porque es lo que nos merecemos, después de este tiempo que ya empieza a ser muy largo.