El comercio ambulante aprueba la celebración de mercadillos nocturnos este verano en Córdoba

La Comisión de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la propuesta de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) de realizar mercadillos nocturnos el próximo verano con el fin de evitar las previsibles altas temperaturas.

En concreto, sería el mercadillo de las Setas el que se celebraría al caer el día los viernes 19 y 26 de julio, 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto y 3 de septiembre. Este cambio viene avalado en votación por un 75% de los vendedores de este mercado y aprobado en junta directiva y asamblea general ampliada a todos los comerciantes. La Ladera y Sector Sur votaron en contra a la propuesta.

Igualmente, la comisión ha aprobado la iniciativa de Comacor de celebrar tres mercadillos nocturnos extraordinarios a lo largo del verano, tras la exitosa experiencia piloto del pasado año en El Arenal. Estas proposiciones requieren ahora del visto bueno del Ayuntamiento y los informes favorables de otros implicados como Policía Local, Sadeco o los propios vecinos.

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, confía en que “estos cambios, contemplados y avalados por las nuevas ordenanzas e imprescindibles para la venta ambulante en Córdoba sean viables y no haya problemas en su ratificación por parte del Gobierno Local, ya que servirán para dinamizar el sector y recuperar las pérdidas del primer trimestre, contribuyendo a mantener nuestra economía de supervivencia”.

Simultáneamente, Torcuato ha abandonado la comisión tras comprobar que la Delegación de Comercio no ha cumplido el acuerdo de cambiar al secretario de la misma, a quien la asociación, junto al jefe de unidad, achaca "sucesivas acciones arbitrarias y discriminatorias contra el sector que supusieron el año pasado sonadas movilizaciones en plena campaña electoral".

Para Torcuato, se trata de “una falta de respeto a la venta ambulante, ya que la actitud de estos técnicos roza la fobia y el racismo, con denuncias incluso del Secretariado Gitano y testimonios constatables de numerosos vendedores, siendo ésta desde mayo pasado una de nuestras reivindicaciones innegociables para cuya solución nos han ido dando largas y plazos que no se han cumplido.”

El presidente de Comacor ya abandonó hace siete meses una anterior comisión en la que el delegado de Comercio, Julián Urbano, pidió un voto de confianza en esta cuestión, situación que, según Torcuato, no ha cambiado "demostrando que para Urbano la venta ambulante es el último de la fila. Somos los eternos excluidos de sus temas prioritarios, no hay más que ver que un año que lleva en el puesto no ha pisado un mercadillo, ni siquiera cuando hemos alertado del ruinoso primer trimestre del año que hemos atravesado".

"Nos queda claro viendo su agenda que es un delegado que ni está ni se le espera, y cuyo interés por nuestro colectivo raya la indiferencia. Pedimos a nuestro alcalde, con el que mantenemos una excelente sintonía, que su equipo haga un esfuerzo acorde al que hace el sector, que esté al servicio de toda la ciudadanía, sin exclusión, y que no se nos trate como parias olvidados enterrados en la indiferencia. Somos la cara humilde del comercio, pero nuestros tiempos de sumisión y miedo ya han acabado", ha aseverado Torcuato.

El presidente de Comacor ha recordado que “la venta ambulante posibilita en la ciudad más de 800 autónomos y mantiene de manera constante sus afiliaciones a la Seguridad Social, en un escenario en el que otros colectivos de comercio advierten de que se están desangrando laboralmente".