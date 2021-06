Ya lo puedo decir: vacunado, del todo, y con los dos pinchazos, y como si nada, como si me hubieran puesto agua, lo mismo, que ni me he enterado, lo que yo les diga. Y mira que yo iba un poco con retranca, que como se cuentan tantas cosas, pues eso, que estaba como un pavo en Navidad, pero nada de nada. Y qué maravilla, que esto es luz, y de la buena, que ya nos queda menos.

Las cosas hay que decirlas como son, que lo de las vacunas está tela de bien organizado, pero tela, que es más rápido de lo que podemos imaginar, y eso que yo no tengo ni móvil ni aplicación ni nada que se le parezca, que me lo averiguó todo mi cuñado, que con las cosas de internet es un lince el tío. Dicho y hecho. Casi de un día para otro.

A mí me han puesto esa que cuesta tanto decir, que empieza por "f", me parece, y de lujo, que esa vacuna la han tenido que hacer en Córdoba, de lo bien hecha que está, lo que yo les diga. En mi casa, a los tres nos han puesto la misma, y también a Cayetano y Soraya, y la verdad que todos como nuevos, sin enterarnos.

A Soraya le dolió un poquillo el brazo, pero nada, en dos días ya ni se acordaba, lo normal de un pinchazo. Con todo esto, lo que me queda es que me parece a mí que sabemos demasiado o nos cuentan cosas de más, y al final creemos que ese caso tan raro que le ha pasado a no sé quién, también nos va a pasar a nosotros, y no sé si me estoy explicando. Que eso, que muchas veces no es bueno saber tanto, que sabiendo de más también se tienen más preocupaciones, que eso es así.

Y los que dicen que las vacunas no sirven, pues eso, que no los termino de entender, que si no fuera por ellas yo no sé cómo estaríamos ahora, si es que estábamos, claro. Que recuerdo yo cuando niño a los que tenían la polio, o la que se pasaba con la rubeola y esas cosas malas, y ahora todo eso está ya superado. Y en cuanto a las reacciones, ya no nos acordamos de la costra que nos salía en el hombro con aquella que nos ponían de nenes, que se nos ponía el hombro como yo qué sé.

En fin, que cada día tiene sus nuevas quejas, ya sean necesarias o no, pero que la cosa está así, que eso no lo podemos evitar, queramos o no. Lo que yo digo, que esto de las vacunas es una gran noticia, de las muy buenas, y que ojalá sea la linterna que nos ayuda a salir de este túnel, que ya estamos todos un poco cansados de esta historia tan fea.