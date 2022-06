Teresa y Luna, las gemelas de Cabra que han sacado un 14 y un 13,88 en Selectividad

Teresa y Luna González Silva son hermanas gemelas y viven en Cabra. A sus 18 años pueden presumir de tener dos de los mejores expedientes académicos de la provincia de Córdoba y, además, una de ellas de haber obtenido la nota más alta de admisión a la Universidad. En concreto, Teresa ha sacado la calificación de admisión más alta, un 14, y Luna, un 13,88, unas notas con las que podrían acceder a cualquier estudio universitario, pero se han decidido por el grado de Física; ambas, por cierto, han obtenido un 10 en la nota de acceso de las pruebas.

La de Física se trata de una titulación que, en el caso de la Universidad de Córdoba (UCO), la nota de corte de la primera adjudicación de este curso ha sido de 12,158, es decir, que ambas tienen más que posibilidades de entrar y dejar el pabellón bien alto.

A sus 18 años, estas dos jóvenes futuras universitarias han estudiado en el instituto Aguilar y Eslava de Cabra, en concreto, el Bachillerato de Ciencias y la especialidad de Tecnología. Aunque no lo tienen decidido del todo, todo apunta a que el próximo curso dejarán su Cabra natal y se matricularán en la UCO, aunque por el momento no lo tienen decidido del todo. Ambas reconocen que se han decantado por estudiar Física y aseguran que lo que les ha movido a tomar esta decisión "es más la curiosidad que la certeza de que esta carrera sea para mí la adecuada."

No obstante, Teresa apunta que "no tengo claro a lo que me voy a dedicar en el futuro". "Supongo que nos deberían educar para que nuestro propósito no sea únicamente asegurarnos un futuro estable y velar por nosotros mismos, sino aportar a la sociedad para su progreso", dicen.

Pero, ¿cómo se han preparado estas pruebas durante las últimas semanas para sacar estas notas? Pues, según anota Teresa, "no hay una fórmula mágica para sacar buena nota: simplemente esforzarse durante todo el año y contar con el factor de la suerte". Es más, reconoce que ella no ha seguido ninguna rutina: "Simplemente estudiaba al día según las necesidades del momento. Tener buenos profesores condicionan la nota drásticamente a tu favor: a mi profesora de Matemáticas, que sabe enseñar de verdad, le debo buena parte de la nota".

Luna, por su parte, confiesa que no se planteó eso de que su calificación sería o no la mejor, a lo que reconoce que "lo que sí sé es que tampoco merece la pena preocuparse tanto por ello". En esta línea, la joven sostiene que le parece "injusto que muchas personas con vocación y ganas de aprender no puedan acceder a la carrera que quieren por una cuestión de décimas. Además, el hecho de que el examen no sea el mismo en toda España está generando muchas desigualdades entre las comunidades autónomas".

Las dos hermanas comparten aficiones, casi por igual, porque según indican a las dos les gusta leer, especialmente clásicos, y escuchar música de todos los estilos. Acabadas las clases y con todo el verano por delante, las gemelas de Cabra aseguran que van a hacer todo aquello que no han podido hacer durante el curso, además de leer "y escapar de la monotonía de la rutina".

Teresa, además, reconoce que eso de tener una hermana gemela ha jugado a su favor porque, a su juicio, "tiene ventajas estudiar con otra persona". Es más, sostiene que "en los institutos se debe fomentar más el trabajo en equipo". "Debemos dejar de poner el yo en primera línea y que la educación no se funde en la competitividad y en el individualismo", reflexionan.

Empate a diez

En esta convocatoria, el 97,06% de los estudiantes que se presentaron en Córdoba a la Selectividad ha logrado acceder a la universidad una vez finalizado el proceso de corrección con la publicación en toda Andalucía este jueves de las calificaciones correspondientes. Pues bien, entre todos ellos hay cuatro alumnos que han sacado un 10 en la nota de acceso. Se trata de las hermanas Teresa y Luna González Silva, junto a otros dos estudiantes de la provincia: Gorka García Sancho, del instituto Manuel Reina de Puente Genil y Carmen García Guerrero, del instituto Alhaken II, de la capital cordobesa.

Carmen está ya en Conil (Cádiz) de descanso y ese diez se ha convertido en un 13,975 como nota de admisión. Su reto es ser alumna del doble grado de Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el próximo curso. Una titulación que, según ha reconocido, "es un doble grado bastante completo y una combinación de todas las cosas que me gustan".

El hecho de haber conseguido esta calificación tan alta, anota, no estaba en sus previsiones, si bien admite que "la buscaba", aunque no salió de las pruebas pensando que las iba a conseguir.

Gorka, por su parte, también ha sacado un 13,975 como nota de admisión, una calificación con la que también podría acceder a cualquier carrera universitaria, pero él se ha decantado por el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla. La razón que le ha llevado a decantarse por esta formación es "vocacional, porque me gusta escribir y expresar mi opinión".

El joven reconoce que al ver la nota "ha sido explosivo" y que tras concluir los exámenes "me fui bastante contento". Eso si, admite que el último mes ha sido "bastante complicado" y que apenas ha salido porque se ha dedicado en cuerpo y alma a preparar las pruebas.

Con el verano comenzado, Gorka aspira ahora a "descansar lo máximo posible" e intentar recuperar el tiempo para "salir con los amigos, ver cine, escribir", es decir, poder disfrutar de sus aficiones ante la nueva vida a la que se enfrentará a partir de apenas unos pocos meses.