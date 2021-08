El alquiler de piscinas privadas, un antídoto contra lo peor de la canícula en Córdoba

El asfalto arde al otro lado de la ventana, el suelo del piso parece radiante y, desde el balcón, la ciudad se expande desierta, bajo un cielo grisáceo que arrastra polvo sahariano. Córdoba vive estos días los momentos más duros de la canícula, el momento en el que miles de personas abandonan la ciudad con destino a las playas de la Costa del Sol o, si esto no es posible, en busca del refugio en una parcela con piscina, aunque no siempre es posible. Para aquellos que no dispongan de un lugar donde darse un chapuzón, o simplemente para quienes quieran cambiar de aires, cabe la posibilidad de alquilar piscinas privadas por una mañana, una tarde o un día completo. Con este objetivo nació Swimmy, un portal web con cada vez más seguidores que sigue la fórmula de la economía colaborativa de plataformas como Airbnb o Blablacar.

En Córdoba hay seis opciones, tres de ellas en la capital. En pleno corazón de Santa Marina y por solo 10 euros el medio día, la Casa de los Sentidos ofrece no solo la piscina, sino también un patio con una zona con pérgola, tumbonas, aseo y cocina para un máximo de ocho personas. A cinco kilómetros de la ciudad y por 15 euros el medio día se oferta también una piscina con casi el doble de capacidad (15) -se exigen mínimo cinco- con barbacoa y todo lo necesario para pasar una agradable jornada. La tercera se encuentra en la barriada de Alcolea y por ese mismo precio puede dar cobijo hasta a 20 personas, dando la oportunidad de alquilar también la barbacoa por 10 euros más.

Ya fuera de la capital hay otras tres piscinas en la plataforma. Y entre ellas la más barata de Andalucía. Está en Villa del Río, a apenas 50 kilómetros de Córdoba, y tiene un precio de 8 euros el medio día, con cocina campera, columpios y una poza de 40 metros cuadrados con capacidad para 20 personas. Para un tope de cinco más y por un precio unitario de 12 euros la media jornada, en La Carlota aparece una nueva alternativa que permite incluir la barbacoa (10 euros) y hasta la merienda (4) cuenta con una zona adyacente con televisión, baño y futbolín. En Almodóvar del Río y con máximo de ocho personas por 15 euros -se puede sumar barbacoa (10) y merienda (4)- esta piscina permite mascotas y tiene zona de césped natural y una valla de setos para proteger al máximo la intimidad.

Todas ellas ofrecen tres franjas horarias: una matinal hasta mediodía, otra hasta media tarde y una última nocturna, si bien añaden la posibilidad de sumar mañana y tarde -las noches quedan al margen- por el doble del precio que se oferta para pasar todo un día en remojo. Sin duda, un plan apetecible en estos días en los que el calor aprieta de lo lindo en la provincia… algo que como es normal se alargará durante todo el verano.

Todas las claves de Swimmy

Pero, ¿cómo funciona Swimmy? La plataforma oferta un servicio de alquiler de piscinas entre particulares, similar a Airbnb, que pone en contacto a propietarios de piscinas y usuarios que quieran usarlas por una hora, medio día o una jornada completa. En la actualidad, la plataforma tiene más de 350 piscinas registradas en el conjunto de España y de todo tipo.

La inscripción a la plataforma es gratuita para ambas partes; la reserva y el pago del arrendamiento se hacen a través de la web, por lo que el efectivo se elimina del intercambio. En la web, los interesados encuentran una descripción exhaustiva de las instalaciones, con detalles como si tiene o no zona ajardinada, barbacoa, tumbonas o si el agua está climatizada o es fría.

Una de las principales preocupaciones debido al coronavirus aún presenta es la desinfección de las instalaciones, pero en el caso de estos recintos existe el compromiso de su desinfección siguiendo los protocolos oficiales. Desde la aplicación recuerdan que el agua clorada, con el tratamiento habitual (un nivel de cloro libre mayor o superior a 0.5-1 mg/l), tiene capacidad de sobra para eliminar cualquier virus o germen.

Además, "las casas que ofrecen zonas comunes, se higienizan después de cada uso y se requiere el uso de gel hidroalcohólico y mascarilla para utilizarlas". Algunas emplean máquinas de ozono y sprays de soluciones cloradas. Y, por supuesto "cada propietario declara que su piscina cumple con las normas de seguridad exigidas por la ley española relativa a la seguridad de las piscinas privadas. Con esto nos referimos a piscinas de obra y no piscinas hinchables o desmontables", aseguran desde Swimmy.

En el conjunto de España, la oferta de Madrid domina el portal, con 110 recintos anunciados. Les siguen Valencia (64), Zaragoza (61), Murcia (50), Barcelona (39), Sevilla (22) o Málaga (12). En el resto de provincias andaluzas, la oferta aún no es muy abundante: en Granada solo se ofrecen cinco piscinas, tres en Almería, dos en Jaén y una en Huelva, por citar algunas capitales.