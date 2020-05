Podemos critica que el presupuesto del plan de choque de Córdoba se infle con proyectos ya previstos

Los concejales del Grupo Municipal Podemos han criticado que el presupuesto del plan de choque para Córdoba propuesto por el Gobierno municipal se ha inflado con proyectos que ya estaba previsto realizar, como la climatización de colegios o la instalación de ascensores.

Según ha calculado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, de los 100 millones de euros que el alcalde, José María Bellido, anunció la pasada semana, más de 40 millones ya estaban presupuestados anteriormente. "Un plan de choque tiene que estar formado por medidas extraordinarias para paliar una situación extraordinaria, pero no tiene sentido meter obras menores que ya estaban aprobadas y se iban a hacer de todas formas", ha denunciado.

"Querríamos haber visto un plan de choque bastante más ambicioso", ha explicado, y aunque no están en contra de ninguna de las medidas que se plantean, sí echan de menos "más apuesta por lo social". Pedrajas ha aclarado que el plan presentado "no deja de ser un protocolo de intenciones que no es vinculante ni tiene fuerza jurídica".

La portavoz de la formación morada ha denunciado "el método" del Gobierno municipal para recoger ideas, en el que no se han tenido en cuenta "para nada las aportaciones de la oposición, que somos los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía". En ese concepto de "oposición" Pedrajas deja fuera a Vox porque "con ellos sí han tenido conversaciones y los han tenido en cuenta".

Hasta "el último momento" han confiado en que sus iniciativas iban a ser tenidas en cuenta porque incluso mantuvieron una reunión con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, pero "ayer (lunes) nos sorprendimos al ver que aprobaron en la Junta de Gobierno Local el texto tal y como estaba antes de que nosotros pudiésemos aportar nada". "No se ha tenido en cuenta ni un solo párrafo de lo que hemos propuesto, pero eso no fue lo que Salvador Fuentes nos dijo, porque reconoció que había cosas que a ellos se les había pasado poner, pero que era importante que estuvieran ahí", ha aseverado Pedrajas.

Podemos ha planteado aportaciones relacionadas con la movilidad "que sí se han tenido en cuenta", la compra de equipos de protección frente al coronavirus y hacer test rápidos no solo al personal municipal, sino también a las trabajadoras de asistencia a domicilio.

Sin embargo, les "llama la atención" que en el plan de choque no haya "una apuesta fuerte" por la cultura o el fomento de escuelas talleres para la generación de empleo. En este sentido, ha asegurado que Fuentes "no quiso cambiar ningún dato económico con todas nuestras propuestas, solo las que eran a nivel conceptual o teórico y que no suponían cambio de presupuesto".

Por otro lado, la portavoz de Podemos ha lamentado que en el plan de choque no aparezca la atención a "cientos de familias" de Córdoba que no tienen ingresos y que aún no han recibido la renta estatal ni ayudas de la Junta. "No aparecía ni un solo párrafo que hiciera referencia a la renta garantizada municipal, ya aprobada en pleno", ha aseverado. "Quedamos con Fuentes en que eso iba a aparecer, y nuestra sorpresa es que se aprobó ayer y esto no aparece", ha aseverado Pedrajas.

También ha resaltado que hay ciudadanos que no están recibiendo ayuda alimenticia al tener pendiente algún pago de impuestos municipales, como es el caso de una mujer mayor que debe el recibo de la moto de su nieto. "Muchas veces la legalidad y la justicia social se dan totalmente de frente", ha lamentado.

Por su lado, el concejal de Podemos Juan Alcántara ha hecho referencia a la "situación límite" de muchas familias "que están siendo ninguneadas por el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes". En esa línea, ha destacado que no se están prorrogando las ayudas al alquiler "y muchas familias corren el riesgo de verse en la calle".