Desescalada Córdoba: Podemos defiende la necesidad de una Renta Garantizada Municipal en Córdoba

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha anunciado la moción que presentará su grupo en el pleno de este jueves. Se trata de la Renta Garantizada Municipal, una ayuda a los ciudadanos que ha catalogado como una medida necesaria "para la realidad de Córdoba". En este sentido, ha recalcado que el gobierno local "tiene la obligación de atender a los ciudadanos en riesgo de exclusión social", ya que la ayuda de la Junta de Andalucía "no llega".

Según ha explicado Pedrajas, la propuesta de la formación morada es una ayuda de 739 euros mensuales en caso de ser una única persona la que compone la unidad familiar, a lo que se sumaría un 20% en caso de ser dos y hasta un 40% en caso de ser más de tres personas. El objetivo es dar a los ciudadanos cordobeses "la garantía tener el mínimo para hacer frente con los gastos necesarios".

Para acceder a esta ayuda sería obligatorio ser mayor de 25 años o encontrarse en situaciones especiales, con menores o personas dependientes a cargo, entre otras especificaciones. La ayuda sería complementaria con otros ingresos, aunque la suma nunca podría exceder los 739 euros -o la cantidad fijada en función de la situación familiar-. La portavoz de Podemos, a modo de ejemplo, ha detallado que en el caso de tener un trabajo "con unos ingresos de 400 o 600 euros", el Ayuntamiento solo complementaría hasta alcanzar la cantidad estipulada.

La ayuda se habilitaría, en principio, para un plazo de seis meses, con la posibilidad de prorrogarla hasta alcanzar el año, momento en el que "habría que volver a realizar la solicitud". Tanto para la prórroga como para la renovación habría que aportar la documentación que demuestre que la persona sigue en la misma situación de necesidad, sin alcanzar los ingresos mínimos.

Pedrajas ha afirmado que este modelo de ayuda se ha aplicado ya en otros municipios de España, como es el caso de La Coruña y Santiago de Compostela, donde "ha tenido buenísimos resultados". Además, ha comentado que han estudiado "características que se pueden variar para ajustarlo a la realidad de Córdoba", con lo que se ayudaría también para "reactivar la economía de la ciudad".

Por su parte, el viceportavoz de Podemos, Juan Alcántara, ha matizado que esta subvención será "una herramienta de negociación para los trabajadores" con la que tendrían una base sobre la que garantizar que se cumplan sus derechos laborales.

Finalmente, Pedrajas ha insistido en que la propuesta de su partido cuenta con el respaldo de la Plataforma por la Renta Básica, pero no así con el apoyo explícito de otros partidos. Según la portavoz de la formación morada, el PSOE no cree en su viabilidad, ya que existe la ayuda de la Junta de Andalucía, aunque desde Podemos denuncian que ésta "no llega". En cuanto a Izquierda Unida, Pedrajas ha aclarado que se han mostrado "receptivos", mientras que el rechazo de Vox ha sido claro mediante el uso de "palabras agrias, duras y contundentes".

Respecto al alcalde, José María Bellido, y su partido, el PP, Pedrajas ha aclarado que se han mostrado a favor de ayudar a los vecinos en caso de tener los recursos, aunque consideran que éstos deben venir del Estado. En respuesta, la portavoz morada ha manifestado que hay que trabajar "mientras llegue esa ayuda", dado que "fuente económica habría", apuntando al uso de los fondos del superávit que viene reclamando el regidor al Gobierno de Pedro Sánchez y el trasvase de otras partidas presupuestarias.