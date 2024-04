El PSOE denuncia que el superávit del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba demuestra incapacidad de gestión

Distintas maneras de ver las cosas. La edil de Hacienda, Blanca Torrent, anunciaba este jueves que el Ayuntamiento de Córdoba ha culminado la liquidación del presupuesto municipal de 2023 -sin incluir a las empresas públicas- con un superávit de 43,3 millones de euros y unos remanentes de tesorería de 43,6 millones de euros. Para ella, esas cifras son fruto de una acertada gestión en la ejecución de los ingresos y de una correcta ejecución de los gastos; en definitiva, de una buena gestión presupuestaria de la que los cordobeses se benefician gracias a las continuas bajadas de impuestos realizada por el gobierno municipal, que garantizan la calidad de los servicios públicos que presta nuestro Ayuntamiento".

La respuesta del grupo municipal del PSOE no se ha hecho esperar por boca de su portavoz, Antonio Hurtado, quien ha defendido en redes sociales que ese superávit 43,6 millones de euros supone "dinero ocioso que no se invierte por una clara incapacidad de la gestión municipal. Es una clara incapacidad de gestionar, sobre todo, las inversiones". "Les ha sobrado este año aún más que el pasado, 43.653.736 euros frente a los 40.020.922 de 2022", ha añadido. No obstante, ha apuntado que el PSOE aún tiene que analizar con detalle de la liquidación, "a lo que no hemos tenido aún acceso. Y habrá también que conocer el informe de la Intervención de Fondos", ha puntualizado.

Hurtado ha sentenciado además que la liquidación del presupuesto municipal de 2023 se ha aprobado "con retraso aún teniendo mayoría absoluta y un sinfín de asesores, coordinadores y directores generales". El portavoz municipal socialista insiste en que esa liquidación, según la ley, se debe formular el día 1 de marzo para ser informada por la Intervención de Fondos, y dar conocimiento de la misma a la administración central y a la Junta de Andalucía antes del 31 de marzo.

Para añadir que el equipo de gobierno del PP ha formalizado préstamos bancarios por 20 millones de euros. "Lo absurdo de todo ello es que siguen formalizando préstamos que financian inversiones y que no son capaces de gastar en el año y van pagando gastos financieros a los bancos para nada. Un gasto añadido que unido a la incapacidad de gestionar las inversiones municipales es un doble agravio por la incompetencia e incapacidad de gestión del gobierno municipal", ha relatado. Finalmente, ha recordado que cuando Isabel Ambrosio presentó la liquidación del 2017 con un superávit de 23 millones, casi la mitad de lo que presentan ellos en el 2023, la acribillaron desde las filas del PP que hacían entonces de oposición".