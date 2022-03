El PSOE presenta 29 enmiendas al presupuesto municipal con "todos los incumplimientos" de las cuentas de 2021

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado las 29 enmiendas que llevará al Pleno de este jueves, 10 de marzo, cuando se discutirá el presupuesto municipal para este 2022. La portavoz de los socialistas en el Consistorio, Isabel Ambrosio, ha cifrado en unos 8 millones de euros estas enmiendas, que incluyen "todos los incumplimientos" de las cuentas que se aprobaron con su apoyo el año pasado y que dejaron, según sus cifras, más del 40% sin ejecutar.

La que fuera alcaldesa socialista de la ciudad ha vuelto a incidir en que las cuentas "van tarde y mal" porque "si todo sale bien" entrarán en vigor el próximo 10 de abril, cuatro meses después de haber iniciado el año. "Ni un solo mandato José María Bellido ha sido capaz de aprender que la herramienta más importante de un Ayuntamiento tiene que estar en tiempo y forma, no ha sido capaz de hacer la tarea más importante", ha expresado Isabel Ambrosio.

A ello se suma que, según ha denunciado la portavoz del PSOE, el Pleno del presupuesto llega "sin los informes preceptivos del Consejo Económico y Social" al que la oposición, aún hoy, "no ha tenido acceso" y sin el cual no se puede sacar adelante el presupuesto porque "es obligatorio y es vinculante".

Al no cumplir la fecha de entrada en vigor de unos presupuestos "tiene sus consecuencias", ha alertado Ambrosio, que asegura que "ya tenemos paralizado los primeros cuatro meses del año". La gestión tras la aprobación de los presupuestos "es totalmente lenta y, si a la paralización le sumamos la ralentización, da como resultado que la mitad del presupuesto se queda en el banco", ha advertido y ha recordado que "el 43% se quedó en el cajón el año pasado".

Así, los socialistas presentarán 29 enmiendas, cifradas en 8 millones de euros, que incluyen cuestiones como el aparcamiento de la Plaza de Toros, el plan transversal de género, el plan de arbolado o empleo joven, la eliminación de barreras arquitectónicas en el Imdeco, la reforma y rehabilitación de Huerta de la Reina, los aparcamientos de Lepanto, la adaptación eléctrica en colegios, el plan de accesibilidad del Distrito Sur o el plan de mejora de las calles de la cuidad.

Asimismo, Ambrosio ha citado el aparcamiento de Ollerías y de Colón, los espacios deportivos en Fátima y el Distrito Sur, el plan integral de Ciudad Jardín, el proyecto del Centro Internacional del Arte Flamenco, el plan de movilidad de Trassierra y un incremento de la partida presupuestaria para el plan de inclusión de Sadeco. Todos proyectos "incumplidos" el año pasado.

Por otra parte, Ambrosio ha pedido conocer "en qué consisten las condiciones del grupo de la ultraderecha" en referencia a Vox, que vuelve a ser el socio preferente del cogobierno municipal para sacar adelante estas cuentas. Para Ambrosio, PP y Cs "se quedan con las sobras ante la incapacidad de poder llegar a un gran acuerdo".

En este sentido, para el PSOE, la palabra del alcalde "no vale absolutamente nada" tras "el incumplimiento" de los compromisos que adquirió con el grupo el año pasado, además de las mociones sobre barrios y distritos "que no se cumplieron, la firma, el voto o la palabra del alcalde no tiene valor ninguno, su credibilidad está por los suelos".