El PSOE critica que Vimcorsa construirá "cero viviendas" en 2024

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado que en el 2024 Vimcorsa no tendrá en marcha ninguna promoción de vivienda pública, tras habérselo hecho saber en el Consejo de administración de la empresa municipal. A la pregunta de Hurtado, se le ha contestado que hay dos promociones en estudio, una en parcelas de la antigua Cárcel de Fátima y otra en el Campo de la Verdad, que no se podrán iniciar su construcción en el 2024.

Hurtado ha asegurado que echa de menos que una empresa como Vimcorsa, “que ha llegado a tener en marcha hasta 12 promociones de VPO a la vez, sólo tenga como única actividad para el 2024 la ampliación de los alojamientos dotacionales en Sama Naharro, el programa de rehabilitación y de ayudas al alquiler, así como ser entidad colaboradora de la Junta de Andalucía para actuaciones de rehabilitación en Santuario y del Gobierno Central para rehabilitaciones en el Figueroa”.

Hurtado ha pedido que Vimcorsa gestione “cuantos aprovechamientos disponga la Gerencia Municipal de Urbanismo para poner en marcha las promociones de viviendas, tanto en régimen de compra venta, como de alquiler y de alquiler con opción a compra”.

Esta cuestión ha salido a colación tras la aprobación con el voto en contra del PSOE del presupuesto de la empresa municipal para el 2024, donde se contempla, según Hurtado, “una previsible cuenta anual con pérdidas aproximadas al medio millón de euros, como consecuencia de que no habrá promociones a concluir, ni viviendas que entregar”. En este año, la empresa sí obtendrá beneficios al haber entregado las dos últimas promociones de San Jerónimo II y III. No obstante, en el citado expediente de presupuesto para el próximo año figura el inicio de una promoción de cien viviendas sin identificar más, “entendemos que es para aparentar que no van a estar sin actividad alguna de promociones nuevas”, señala Hurtado.

Hurtado ha reprochado que según los últimos datos aportados por parte de Vimcorsa, en Córdoba, en el registro de demandantes de vivienda a fecha de septiembre de este año, hay un total de 2.620 solicitantes activos en venta y 3.167 solicitantes activos en alquiler.El concejal ha destacado que estos demandantes no pueden adquirir la vivienda libre porque los precios les son inalcanzables y tienen esperanza de que la empresa pública les pueda facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles para ellos.“En Córdoba son más de 5.000 familias las que están a la espera de viviendas de Vimcorsa y la empresa municipal no atiende su demanda y se despreocupa en realidad del problema que tienen todos ellos”, ha concluido.