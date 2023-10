Vimcorsa recibe 176 solicitudes para los 23 alojamientos para mayores de Don Rodrigo

La empresa municipal de la vivienda de Córdoba, Vimcorsa, ha recibido 176 solicitudes en total para los 23 alojamientos para personas mayores del número 5 de la calle Don Rodrigo, edificio que anteriormente fue la Escuela Félix Ortega, según ha podido constatar este periódico. La empresa municipal inició la reforma del inmueble en el verano de 2022, tras ser adjudicada a la empresa Ielco y con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

En concreto, estas 23 viviendas tienen un régimen de alquiler. Para resultar adjudicatario, cada uno de los candidatos deberá obtener un informe de idoneidad tras una entrevista de evaluación que le realizará el personal de la sección de Intervención Social de Vimcorsa. Del proceso completo resultarán 69 personas seleccionadas, quienes deberán participar en seis talleres formativos previamente a la firma del contrato de arrendamiento.

Para acceder a los alojamientos, tanto el solicitante como su cónyuge o la persona con quien conviva, habrán de cumplir los siguientes requisitos: al menos el solicitante ha de tener más de 65 años y no ser dependiente. Deben estar empadronados en Córdoba e inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Córdoba. En caso de no estarlo, podrán inscribirse personándose en la oficina de Vimcorsa y solicitando cita en el Registro a efectos de esta convocatoria. No podrán tener otra vivienda en propiedad. Los ingresos familiares corregidos estarán comprendidos entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples). La vivienda adjudicada en calle Don Rodrigo deberá destinarse a residencia habitual y permanente. Por último, se requiere que ningún miembro de la unidad de convivencia posea antecedentes penales por delito de usurpación o allanamiento.

Para la elaboración de los listados de adjudicatarios y suplentes, se seguirá un baremo de puntuación, que contempla las circunstancias personales, familiares y económicas de la composición familiar solicitante. Así, se puntuará la antigüedad del empadronamiento y en el Registro de Demandantes. Uno de los objetivos de este proyecto Edusi es fijar población en la Axerquía por ello se valorará que el solicitante fuera ya residente en la zona, o en el Casco Histórico. Otro criterio de puntación será la adecuación de la composición familiar o de la unidad de convivencia a las características de la vivienda solicitada. Por último, tendrán más puntuación los solicitantes que pertenezcan a grupos sociales de especial protección y aquellos que tengan menos ingresos, siempre que estén comprendidos entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM.

Características del edificio

El complejo se compone de un apartamento de un dormitorio adaptado, 20 apartamentos de un dormitorio no adaptados y dos apartamentos de dos dormitorios no adaptados. Cada uno de los 21 alojamientos de un dormitorio dispone de un estar-comedor con una pequeña cocina incorporada, un dormitorio y un baño, pues sus destinatarios serán, como máximo, dos ocupantes. Para acoger a familias de más de dos miembros en circunstancias excepcionales, se han previsto también dos alojamientos de dos dormitorios. La superficie útil privativa de los alojamientos de un dormitorio oscila entre los 28 y 34 metros cuadrados; mientras que las de dos dormitorios superan los 50 metros cuadrados. Ha de agregarse a esta superficie la parte proporcional de espacios comunes, computándose hasta un máximo del 15% de su superficie útil privativa.

Los seis talleres

Estos seis talleres son los que han dado en llamar Laboratorio de ideas para envejecer feliz, otro sobre uso de nuevas tecnologías, uno más sobre participación social, otro sobre resolución de conflictos, uno más sobre igualdad de oportunidades y género y otro sobre habilidades sociales y de comunicación. "El objetivo es que estas personas mayores de 65 años continúen siendo protagonistas fundamentales en nuestra sociedad, tanto para beneficio personal como para el bien común y social". Así justifican desde Vimcorsa esta iniciativa que supondrá un montante económico de casi 8.000 euros.

Estos talleres se llevaran a cabo, cada uno de ellos, en dos jornadas a la semana de tres horas cada una en la sede de Vimcorsa. El primero tiene como objetivo "ofrecer pautas para un mejor aprovechamiento de los recursos tanto personales como sociales y que los participantes se adapten a los cambios que surgen en el proceso de envejecimiento". El segundo busca la alfabetización digital a través del uso de las nuevas tecnologías; el tercero, "favorecer el asociacionismo y la participación social de las personas mayores. "Para ello, las asociaciones más representativas del Distrito Centro informarán acerca de la labor que realizan en el barrio y de las actividades que desempeñan", según Vimcorsa.

El objetivo del cuarto es de dotar a los participantes de las herramientas y habilidades para la resolución de conflictos en el ámbito comunitario que "favorecerá la convivencia entre los y las vecinas y la prevención de futuros conflictos". El contenido de esta cuarto taller tiene que ver, entre otras cuestiones, con los problemas, debilidades, fortalezas y oportunidades de la convivencia comunitaria y la mediación vecinal y comunitaria. Mientras que el objetivo del quinto es el del "empoderamiento de las mujeres mayores y ruptura de mitos"; y el del sexto es el de "adquirir conocimientos y habilidades suficientes para que la comunicación interpersonal sea lo más eficiente posible".