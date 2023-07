Vimcorsa buscará colaboración privada para financiar los aparcamientos de Puerta de Córdoba y la Plaza de Toros

Córdoba no ha sido beneficiaria de las ayudas que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) ha concedido a distintas localidades para implantar zonas de bajas emisiones y promover la transformación sostenible del transporte público, todo ello con fondos de la Unión Europea. Ante esto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha reconocido que la solución consiste en implementar un acuerdo de colaboración público-privada a través de Vimcorsa.

El Consistorio cordobés había solicitado 7,5 millones de euros para el parking de Puerta de Córdoba y 5,7 millones de euros para el de la Plaza de Toros. Es decir, se había pedido a la Unión Europea -Fondos Next Generation- un total de 13,2 millones de euros para la construcción de esos dos aparcamientos.

"Córdoba ha cumplido, somos de los primeros municipios de toda España que ha puesto en marcha zonas de bajas emisiones, la inmensa mayoría no lo ha hecho", así lo ha afirmado Bellido tras volver a contar con la negativa en esta resolución definitiva.

Ya en la primera convocatoria, la pasada primavera, el Mitma desestimó financiar ambos proyectos "por no superar los umbrales mínimos de puntuación requeridos en la fase de valoración".

Estos dos aparcamientos son disuasorios. El de Puerta de Córdoba estaría ubicado en el entorno de la avenida de Vallellano y la Victoria, a la entrada del Casco Histórico. Y el segundo se ubicaría en la zona de la Plaza de Toros, por Gran Vía Parque.

"No tiene sentido que desde el Gobierno de la Nación valoren más otros proyectos que este de Córdoba, parto desde la discrepancia absoluta y no me digan que el proyecto técnico es mejor o peor porque estamos hablando de hacer aparcamientos", ha afirmado Bellido.

El alcalde ha insistido en que "lo que se valora no es técnicamente cómo se hace, sino si hay otros proyectos que entienden que son más valiosos para cumplir el objetivo de bajar las emisiones de carbono. Eso es lo que se valora, y a Córdoba nos han dicho que hay otros más valiosos".

Ante esto, el edil ha anunciado que la solución pasará por una colaboración público-privada, ya que, "no tenemos fondos propios para acometer esas dos actuaciones" y afirma que este modelo en Córdoba "es habitual" como ocurre con el aparcamiento del Vial o de la Axerquía. "Lógicamente, lo haremos desde Vimcorsa, que es la empresa que en sus estatutos tiene recogido en nuestra ciudad que es la encargada de gestionar los aparcamientos", ha asegurado Bellido.

Por lo que ahora se deberán buscar empresas dispuestas a colaborar con el Ayuntamiento, adelantar la financiación, hacerse cargo de la obra e ir a un modelo de explotación del que obtengan beneficio económico para recuperar la inversión.