Córdoba se queda sin fondos europeos para los parkings de Puerta de Córdoba y la Plaza de Toros

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) ha dado a conocer la resolución definitiva de la segunda convocatoria del programa de ayudas para implantar zonas de bajas de emisiones y promover la transformación sostenible del transporte público colectivo del Plan de Recuperación, y Córdoba no está en la lista de las entidades locales beneficiarias.

El Consistorio cordobés había solicitado 7,5 millones de euros para el parking de Puerta de Córdoba y 5,7 millones de euros para el disuasorio de la Plaza de Toros. Es decir, se había pedido a la Unión Europea -Fondos Next Generation- un total de 13,2 millones de euros para la construcción de esos dos aparcamientos.

Además de esta cantidad, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, confirmó que también habría una aportación municipal de casi tres millones de euros; lo que supone un montante total de más de 14 millones para estas actuaciones.

"El de Puerta de Córdoba dará un mejor servicio a la zona más turística de la ciudad; mientras que Ciudad Jardín necesita una reordenación urbanística de manera urgente y una de ella es la de los aparcamientos", puntualizó Bellido.

En la primera convocatoria, la pasada primavera, el Mitma ya desestimó financiar esos proyectos "por no superar los umbrales mínimos de puntuación requeridos en la fase de valoración". Y desde el Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde anunció alegar dicha negativa "porque creemos que merecemos esos fondos, si no se nos conceden habría una doble vara de medir y una hipocresía tremenda por parte del Gobierno", afirmó el edil.

No obstante, el Ministerio ha vuelto a publicar el listado definitivo que comprende las 1.064 actuaciones en 112 municipios por un valor de 500 millones de euros. Sin embargo, Córdoba no aparece en este listado de beneficiarios. Ante este escenario, Bellido sentenció que "si no llegan los fondos europeos para estos aparcamientos, tendríamos que ir a una colaboración público-privada para hacerlos realidad".

Bellido, también declaró que "lo que no podemos es permitirnos que la financiación salga solo de fondos públicos municipales, ya que hablamos de más de 13 millones de fondos públicos de inversión, que es una cifra muy importante, para hacernos una idea, todo lo que ha costado el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones o lo que costarían 14 centros cívicos".

El proyecto para reducir las temperaturas, también sin subvención

Tal y como se ha dado a conocer hace varias semanas, el proyecto Axarquía Verde también se ha quedado sin financiación. La propuesta presentada a una convocatoria los fondos europeos Next Generation ha sido desestimada por la Fundación Biodiversidad al no alcanzar a puntuación suficiente para obtener una parte de los 62 millones de euros que se reparten.

El objetivo inicial de esta iniciativa era "la arborización y naturalización máxima del espacio público, calles, plazas y jardines para aumentar la resiliencia de la zona de la Axarquía contra el cambio climático, insistiendo en hacerlo apto, confortable y útil para mantener la vida urbana y la actividad vecinal".