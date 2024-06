El PSOE califica como "nula" la gestión medioambiental del gobierno local de Córdoba

El grupo municipal del PSOE ha calificado como "nula" la gestión medioambiental del equipo de gobierno del PP. Lo ha hecho por boca de su edil Joaquín Dobladez. "Cuando se ha cumplido un año de mandato podemos afirmar que la acción del señor Bellido es nula en la política medioambiental y en la mitigación de los efectos del cambio climático", ha sentenciado el edil socialista. Para Dobladez, "esto es un lastre para una ciudad candidata a la Capitalidad Verde Europea. Desde el grupo socialista siempre hemos entendido esta candidatura como una oportunidad y esperemos que la gestión de este gobierno no la convierta en otra oportunidad perdida", ha sentenciado.

El concejal del PSOE ha insistido en que no se ha reunido a la Mesa de Movilidad para tratar los asuntos pendientes. "Se comprometieron a hacerlo antes de verano y este viernes es la noche de San Juan", ha añadido. Asimismo, ha recordado que la Ley de cambio climático y transición energética, aprobada en 2021 y su posterior desarrollo implantaron la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes contaran con un plan de Zona de Bajas Emisiones para el 1 de enero de 2023. "Córdoba, en febrero del 23 decidió igualar dicha zona con la zona Acire, siendo esta una decisión temporal y transitoria hasta que finalizara la auditoría que contrató el Ayuntamiento, para que sus resultados fueran incluidos en la Ordenanza de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento encargó en noviembre de 2022 una auditoría relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones, que debía concluirse en ocho meses, es decir, hace una año, sin que conozcamos los resultados", ha criticado.

También se ha referido al servicio público de bicicletas compartidas, recordando que, a propuesta del grupo socialista, el Pleno de abril aprobó una moción para recuperar dicho servicio, con más estaciones y más bicicletas. "El compromiso del gobierno municipal fue convocar al resto de grupos para trabajar juntos. Estamos esperando. Siempre tarde, mal y es una auténtica pena", ha lamentado. También ha hablado de los carriles bici. "El pasado lunes, 3 de junio, fue el día mundial de la bicicleta. El gobierno municipal lo celebró aprobando en Junta de Gobierno Local la resolución de mutuo acuerdo del contrato de la ejecución de carril bici en la avenida de Manolete por no haber firmado el acta de replanteo en dos años. Se ha perdido más de un millón de euros de los fondos Edusi para la construcción de carriles bici", ha subrayado.

Plan de sombras

Asimismo, Dobladez ha destacado que hace meses, "a propuesta del grupo socialista", en el Pleno municipal se aprobó una moción sobre un plan de sombras y agua en la ciudad. "Propusimos sombras en colegios, parques infantiles, biosaludables, zonas comerciales, servicios sociales, zonas de especial afluencia, y rutas de agua y sombra por la ciudad. Planteamos también la creación de una red de refugios climáticos. Y nada de nada", ha sentenciado. "Lo más sangrante, sin duda, es el fracaso a la hora de implementar las sombras en los colegios durante el curso actual. Se suponía que 75 colegios en Córdoba iban a contar con zonas de sombra en el proyecto municipal que nunca se realizó. 50 en este curso", ha añadido.

Para posteriormente referirse al arbolado insistiendo en que "llevamos un retraso imperdonable en el desarrollo de un Plan Director de Arbolado, otra iniciativa del grupo socialista aprobada por el Pleno municipal. Cinco años tardó el gobierno del PP en sacar a licitación el Plan Director de Arbolado. Mientras tanto, este gobierno municipal cuenta lo que se supone que ha plantado pero no lo que ha destruido y ha dejado morir", ha lamentado. "Le hemos instado a poner en marcha un Pacto por la Reforestación que también demandó Ecologistas en Acción y que supondría una importante inversión en plantación de árboles y plantas en Córdoba hasta el 2039, plantando 10.000 árboles más cada año hasta alcanzar los 250.000 árboles, un cifra que viene a triplicar la actual, de sólo 84.000 árboles. De momento y hasta su redacción nos encontramos con talas inexplicables. Árboles que no se reponen. Alcorques vacíos y podas excesivas y fuera de calendario", ha criticado.

Dobladez ha insistido asimismo en que queda pendiente la culminación del Cinturón Verde y el Plan Especial de la Sierra. Además, ha destacado que la recuperación de la Vía Verde de Sierra Morena, entre Córdoba y Cerro Muriano, no se va a desarrollar. "Este proyecto se incluyó en el listado de los fondos Edusi que no llegarán por no haberse ejecutado. Tenía un presupuesto de 240.000 euros", ha insistido.