El PSOE de Córdoba exige “luz y taquígrafos" en las operaciones Edusi no ejecutadas

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido “luz y taquígrafos” en todas las operaciones con fondos Edusi previstas y no ejecutadas desde la última reunión de la comisión de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Córdoba Edusi Córdoba, donde se evaluaron los proyectos a fecha de diciembre del 2022.

En concreto, Hurtado ha señalado que quiere saber por qué no se han ejecutado hasta un total de 15 proyectos que estaban muchos de ellos en ejecución y que no han podido justificar los gastos para obtener las subvenciones europeas.

El edil socialista ha informado que de estos 15 proyectos no ejecutados cuatro corresponden a la Gerencia Municipal de Urbanismo, dos proyectos de Turismo, uno de Infraestructuras, otro de Movilidad, uno de Mercacórdoba, cinco de Mercados y uno de Juventud.

Así, ha detallado que Urbanismo tenía en ejecución la implementación electrónica en licencias urbanísticas y autorizaciones, con una inversión de 110.000 euros; el proyecto de habilitación de equipamiento público en San Agustín de 420.000 euros “que nos informaron que estaba en licitación”. A estos proyectos ha sumado la Vía Verde Sierra Morena Córdoba-Cerro Muriano 1 Fase por 239.999 euros en tramitación y la recuperación del Camino Alameda del Obispo y conexiones con Alcázar para uso cultural y turístico por 1.080.000 euros en licitación. “Ninguna de estas operaciones se han ejecutado y por tanto se han perdido las ayudas europeas que tenían asignadas”, ha puntualizado.

En Turismo, el proyecto de Córdoba Destino Turismo Inteligente por 119.069 euros y el proyecto Desarrollo de actuaciones complementarias y de accesibilidad del Proyecto Córdoba Destino Turístico Inteligente por 49.680 euros que se informó que estaban en trámite tampoco se han ejecutado, según Hurtado.

También ha criticado que Infraestructuras ha dejado de obtener subvención en el proyecto de Plataforma TIC de comunicación e información a la ciudadanía del sistema integrado de gestión de incidencias de mantenimiento de la ciudad, por 18.540 euros y del que también se dijo que se estaba realizado.

Por su parte, en Movilidad, el proyecto de Construcción carriles bici en Córdoba, por 1.031.250 euros, que estaba en licitación no se ha ejecutado, por lo que se ha perdido la subvención europea.

“De Mercados no se han ejecutado los proyectos de Sustitución luminaria alumbrado exterior Mercacórdoba por tecnología LED, de 35.000 euros, que quedó desierto", ha añadido.

Dentro de este área ha recordado que la Implantación de Sistemas venta y recogida Online de mercados municipales, por 300.000 euros, que estaba en licitación; la Adecuación del pavimento en mercado de ciudad jardín y mejora de la accesibilidad, por 29.249 euros; la Mejora Mercado Climatización Sector Sur, por 87.241 euros; el proyecto de Sensibilización y desarrollo del proceso de digitalización de establecimientos de alimentación, por 160.000 euros; y la Ampliación del servicio click&collect a mercados Sector Sur y Corredera, por 50.000 euros, y que estaban en trámite según el Gobierno local.

En Juventud, el proyecto de Network Open C2: Cultura & creatividad, por 105.000 euros, que también estaba en trámite tampoco se ha ejecutado.

Por ello, Hurtado ha criticado que “el Gobierno de Bellido es un pequeño gobierno en una gran ciudad, no estando a la altura de lo que esta gran ciudad requiere”, al tiempo que ha argumentado que las pérdidas de hasta 5,7 millones de euros de Fondos Edusi “requieren de luz y taquígrafos y que los responsables municipales asuman responsabilidades, incluido el alcalde, por no haber sido capaces de gestionar los proyectos previstos y no poner sobre la mesa proyectos necesarios para la ciudad y subvencionables en cuestiones como mejora de barriadas de menor renta, deportes, cultura, turismo, logística, comercio, industria, entre otros”.