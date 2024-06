El gobierno local de Córdoba defiende que proyectos Edusi "heredados del PSOE" eran inejecutables

Continúa la polémica política por la no ejecución al cien por cien por parte del Ayuntamiento de los fondos europeos Edusi. Mientras el PSOE y Hacemos Córdoba piden responsabilidades políticas por lo que consideran la pérdida de 5,7 millones de euros de inversión en la ciudad por la gestión que ha hecho el equipo de gobierno del PP de los mismos, este último defiende esa gestión, "pese a la herencia recibida del anterior equipo de gobierno del PSOE" traducida "en un caos de proyectos presentados a esos fondos, hasta 49, sin orden, sin criterio y sin concierto", según palabras del edil de Fondos Europeos, Julián Urbano. El concejal ha defendido que varios de esos proyectos eran inejecutables al ubicarse en terreno no municipal.

Y es que finalmente, el Ayuntamiento de Córdoba solo ha ejecutado el 62% de los fondos europeos de la conocida como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) que tenía concedidos en un principio. El Consistorio aprobó en Pleno, en sesión celebrada el 11 de octubre de 2016 cuando gobernaba el PSOE junto a IU-, la aceptación la subvención concedida por importe de 15 millones de euros para la ejecución de proyectos cuantificados en un montante económico total de 18,7 millones de euros. A 31 de marzo de 2024, fecha límite de rendir cuentas de pagos ante el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha justificado un gasto Edusi de 11,5 millones de euros, al que le corresponde finalmente una ayuda de 9,5 millones de euros -en vez de los 15 concedidos en principio-, asociada a la ejecución final de 26 proyectos -23 menos de los inicialmente previstos-.

Urbano, no obstante, ha cifrado el porcentaje de ejecución en el 80,1% tras los proyectos de la época del PSOE desechados por uno u otro motivo por el equipo de gobierno del PP. "Se contemplaba, por ejemplo, un intercambiador de transportes en en plaza de Colón cuyo importe ascendía a 1.017.000 euros, proyecto que se descartó desde primera hora por parte de este equipo de gobierno. Incluso, cuando estábamos en la oposición, José María Bellido defendió que si él llegaba a la Alcaldía no se iba a realizar porque suponía la pérdida de aparcamientos, ruidos y polución en el Centro de Córdoba", ha sentenciado.

El edil ha insistido en que "este era una una de las 49 iniciativas que pertenecían a un paquete de actuaciones que el anterior equipo presentó a los Edusi y que carecían de proyecto definitivo, de orden, de criterio y de concierto. Eran tan solo una serie de ideas para desarrollar en la ciudad. Unas ideas que tenían una serie de problemas", ha defendido. Urbano ha detallado que tras rechazar el intercambiador "el importe licitado final que sumaban los proyectos era de 17,4 millones de euros, cifra que representa el 98,36% del total", ha defendido. "El Ayuntamiento ha licitado el 98,36% de la ayuda concedida", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que entre el montante de la licitación y el de la adjudicación de estas obras se produjo una bajada de 3.014.487 euros, "lo que supone un 17,21% de rebaja. Nosotros licitamos las obras por unos precios y las empresas que optaron a realizarlas hicieron ofertas a la baja, lo que obedece a algo que es normal en los contratos con la Administración. Eso supuso que el montante formalizado ascendiera finalmente a 14,4 millones de euros", ha apuntado.

Urbano ha explicado que, por ejemplo, para el proyecto del Parque de Levante se presupuestaron 1,2 millones de euros y finalmente las actuaciones en esa zona verde se han llevado a efecto por 948.000 euros; "algo parecido ha ocurrido con el proyecto del Parque del Tablero, licitado por 1.080.000 euros y finalmente adjudicado por 812.438 euros", ha incidido. "Entre las licitaciones y las adjudicaciones nos hemos ahorrado más de tres millones de euros", ha añadido. "La cantidad máxima que el Ayuntamiento podría haber solicitado era de 14,4 millones de euros y se solicitaron 11,5 millones, lo que supone una diferencia entre la ayuda concedida y el importe adjudicado, algo que obedece una gestión razonable de la pésima herencia recibida del gobierno del PSOE, que propusieron a los fondos europeos 49 proyectos sin dirección ni orden ni concierto", ha puntualizado.

El edil de Fondos Europeos ha reiterado que el gobierno local del PP "ha adaptado ese paquete de 49 iniciativas y las ha resumido en 26 proyectos", detallando que no se han adjudicado iniciativas diseñadas por el PSOE como la de la construcción de los carriles bici en el municipio de Córdoba. "Había cuatro lotes, uno en la avenida Manolete, otro en puente de San Rafael, otro en el puente del Open Arena y otro en El Arenal. En el del puente de Manolete se eliminaban zonas verdes, aparcamientos e incluso ese carril bici tiene que pasar por encima de un quiosco, por lo que tuvimos que abandonar el proyecto por la falta de viabilidad del mismo. En el caso del puente de San Rafael, se eliminaba una vía peatonal y cuando nos pusimos a negociar con los vecinos ya no había tiempo material para redactar el nuevo proyecto y sacarlo a licitación porque los plazos se nos echaban encima. En el caso del Open Arena, se pretendía ejecutar en un terreno que no es terreno municipal. El del Arenal sí se hizo sin problemas", ha subrayado.

Igualmente, ha insistido en que el proyecto de la Vía Verde de Sierra Morena Córdoba-Cerro Muriano se descartó, "ya que es propiedad de Adif, no es municipal"; al igual que ocurrió con el de la puesta en valor del entorno del río, "un entorno que tampoco es terreno municipal, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. "La Vía Verde la Campiña tampoco está en terrenos de titularidad municipal, por lo que también se descartó ese proyecto, al igual que el de la habilitación de equipamiento público en la plaza de San Agustín, ya que ya que obra la obra se presupuestó en una cantidad que ni siquiera llegaba ni para construir los cimientos", ha sentenciado.