El PSOE de Córdoba exige a la Junta que frene el cierre de los colegios de Las Palmeras

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que dé marcha atrás en su intención de cerrar los colegios públicos Alfonso Churruca y Duque de Rivas, en el barrio de Las Palmeras, para unificarlos en el centro Pedagogo García Navarro "bajo la excusa de la baja ratio existente en la zona".

La edil ha asegurado que "el único objetivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde que llegó al Gobierno ha sido cargarse la barriada de Las Palmeras, donde ha referido que hace unos días las familias que allí viven han recibido la noticia de que van a cerrar tres colegios en distrito para unificarlo en uno".

Para González, "no se entiende desde el punto de vista educativo que los niños y niñas que tienen que recibir una atención más amplia que la propia educativa en unos colegios con difícil desempeño, la ratio sea una excusa para cerrar colegios". Así ha insistido en que la ratio que tiene actualmente colegios como el Duque de Rivas "es la que tiene que tener; una ratio baja donde los escolares reciban la atención que merecen, y no agruparlos en aulas de 25 niños, porque entonces no van a poder recibir la atención especial que los niños y niñas de Las Palmeras necesitan".

Además, ha puesto el acento en que "tampoco pueden perder, como en el caso del Duque de Rivas, un servicio como el de comedor, indispensable para poder salir adelante con unas necesidades nutricionales en condiciones, como tampoco pueden perder su polideportivo y no pueden perder el equipamiento, la trayectoria y la historia de miles y miles de niños y niñas que han pasado por sus clases".

Por todo ello, la edil del PSOE ha aseverado que “urgimos a Juanma Moreno a que pare su ataque a Las Palmeras y dé marcha atrás a la decisión de cerrar centros escolares en el distrito de Poniente Norte y ha defendido que los colegios "Alfonso Churruca, Pedagogo García Navarro y Duque de Rivas tienen que seguir funcionando".

La capitular ha recordado también que esta misma defensa de sus colegios "ya la hicieron los vecinos y vecinas ante el consejero Imbroda cuando estaba gobernando" y ha afeado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, su silencio. "A qué espera, dónde está, porque hoy ha venido la consejera de Educación a Córdoba y ya está perdiendo el tiempo para decirle que los colegios de Las Palmeras no se cierran", ha señalado.