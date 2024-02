Educación cerrará los colegios Alfonso Churruca y Duque de Rivas del barrio de Las Palmeras en Córdoba

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha confirmado el cierre de los colegios públicos Alfonso Churruca y Duque de Rivas, ubicados en el barrio de Las Palmeras de la capital cordobesa, para el próximo curso escolar 2024-2025.

Del Pozo ha hecho este anuncio durante su visita al Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, donde han reconocido que se trata de un proyecto en que se viene trabajando dado el escaso número de alumnos que presentan los citados colegios que se van a clausurar. Eso si, la titular de Educación ha utilizado un claro eufemismo y en lugar de cierre ha considerado que la medida es una "integración" del alumnado.

La medida, no obstante, ya cuenta con el rechazo "rotundo" de la Junta de Personal Docente No Universitaria de Córdoba. Su presidenta, Carmen Espejo, ha aludido a la "particular situación social que vive Las Palmeras" y ha considerado que es necesario "poder dotar a los centros de unos recursos educativos que permitan atender al alumnado de la mejor forma posible".

A su juicio, suprimir ambos centros educativos "no mejora la situación, sino que la empeora". "De esta acción lo que se extrapola es que desde la Consejería ven la intervención educativa desde un punto de vista exclusivamente económico, porque no pueden tener tres centros abiertos", ha indicado. Como ejemplo, Espejo ha expuesto el caso del número de docentes de los dos colegios, donde actualmente hay 30 profesores "y la intención es dejarlo en 17".

Con la reagrupación del alumnado, el colegio Pedagogo García Navarro contará con menos de 70 alumnos en sus instalaciones. Según la información a la que ha tenido acceso El Día, este curso en el colegio Churruca hay 28 alumnos matriculados, en el Pedagogo García Navarro 21 y en el Duque de Rivas, un total de 19 sin contar con los de Secundaria.

Las previsiones que maneja la Delegación de Desarrollo Educativo es que a partir del próximo curso escolar, en el Pedagogo García Navarro haya un aula de cuatro años con ocho alumnos y otra aula de cinco años con seis escolares, a la espera de que haya matriculaciones de pequeños de tres años para primero de Infantil.

Por su parte, en primero de Primaria prevén que haya un aula para ocho alumnos; en segundo de este ciclo, por su parte, la cifra se eleva a 14; en tercero a 15; en cuarto de Primaria apenas habrá nueve escolares; en quinto tres y en sexto curso un total de cinco. A ellos se suman los alumnos del aula específica de educación especial con dos escolares.

La consejera ha reconocido que se trata de una situación y un tema que "lleva tiempo instalado en el entorno, en la comunidad educativa y en conversaciones con la Consejería; no es algo nuevo". Es más, ha incidido en que se trata de una medida que "está en el ambiente y, desgraciadamente por la bajísima escolarización que tenemos en esos tres centros".

A su juicio, "cuando esto ocurre es preferible agrupar el alumnado en un un centro educativo y concentrar todos los recursos y reforzarlo". En esta misma línea y para defender el cierre de estos dos colegios públicos, Del Pozo ha asegurado que "es un proyecto que está en la comunidad educativa y será para mejor".

En este punto, ha detallado 'las mejoras' que conllevará la clausura del Duque de Rivas y del Alfonso Churruca. Así, ha informado de que el colegio Pedagogo García Navarro será un centro del modelo C1, es decir, que tendrá una línea completa de 3 años hasta sexto de Primaria, por lo que tendrá una continuidad, convivencia y grupos estables". Es más, ha vaticinado que "la integración va a ser muy buena desde el punto de vista del servicio educativo".

El Pedagogo García Navarro, además, contará con una dotación de refuerzo en integración, una unidad de integración de Pedagogía Terapéutica, una unidad de Audición y Lenguaje, un cupo del programa Transfórmate, además de dos cupos de maestros de apoyo de compensatoria.

"Va a ser un tránsito amable, bueno y va a salir reforzado. Se va a generar una comunidad educativa completa desde Infantil hasta Primaria sin que te tengan dispersión y falta de alumnos", ha subrayado. Del Pozo ha reiterado en numerosas ocasiones en los beneficios del cierre de ambos centros escolares de la capital cordobesa y ha considerado que "es un proyecto bueno para la comunidad educativa y para el alumnado que va a salir reforzado y, además, tendrá unas ratios estupendas".

"Hay que pensar que cuando se toman estas decisiones se hacen siempre pensando en lo mejor para la comunidad educativa y el servicio público", ha añadido.