Los vecinos de Las Palmeras rechazan el cierre de los colegios: "No queremos que se nos tenga pena, queremos herramientas"

Las familias del barrio de Las Palmeras y sus vecinos son los principales perjudicados del cierre de los colegios públicos Alfonso Churruca y Duque de Rivas el próximo curso. Se trata de una decisión que ha confirmado este miércoles 14 de febrero la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, en su visita al Conservatorio Profesional de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde ha defendido esta medida y ha asegurado que "será para mejor".

Como era previsible, el anuncio cuenta desde el primer momento con el rechazo de la Junta de Personal Docente No Universitaria y, de manera evidente, con el de los vecinos de este barrio de la capital. Prueba de ello, son las declaraciones del presidente de la asociación vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras, Luis Maya, quien ha mostrado su rechazo a que se lleve a cabo el cierre de ambos centros educativos.

"La solución no es cerrar los colegios", ha asegurado, al tiempo que ha reconocido que han mantenido reuniones con el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, José Francisco Viso, en las que "las posiciones han sido muy distantes". No obstante, ha matizado que en todo momento el delegado ha sido "cordial", pero eso no ha significado que cambie de opinión.

Maya ha destacado que en estos encuentros desde el área de Educación han insistido en que la clausura de las aulas se debe a que "hay pocos niños y que hay que agruparlos". Sin embargo, ha subrayado, "esa no es la solución".

"La solución no es cerrar colegios públicos y mucho menos un colegio muy necesario en nuestro barrio -en el caso del Duque de Rivas-; la solución es atajar la raíz del problema y no el cierre", ha insistido en varias ocasiones.

Maya ha reiterado la necesidad de que en el barrio de Las Palmeras se lleven a cabo medidas para mejorar el número de alumnos en las aulas y ha citado el desarrollo de programas educativos y de apoyo a las familias. "Lo fácil es excusarse en que hay pocos niños", ha señalado. También ha lamentado que desde el área educativa de la Junta de Andalucía defiendan esta medida y que aseguren que "va a ser mejor para el barrio, pero no sabemos la finalidad que tiene".

Así, el presidente del colectivo vecinal ha hecho suya la respuesta en contra de esta medida del barrio de Las Palmeras y ha asegurado que "no queremos que se nos tenga pena; queremos herramientas, que nos ayuden y que cuenten con nosotros".

El dirigente vecinal, además, ha aludido al trabajo que se lleva a cabo en esta zona de Córdoba con el apoyo a la educación y ha recordado que este mismo martes la asociación ha recibido el premio Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba que, de la mano de la Fundación la Caixa, ha permitido implementar un esperanzador programa de apoyo socioeducativo a jóvenes en riesgo de exclusión social, con el fin de facilitarles al máximo su tránsito a estudios superiores.

Maya ha concluido reiterando una de las frases que utilizan con mucha frecuencia en la barriada: "La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo; ese arma es el que estamos utilizando en nuestro barrio de Las Palmeras".