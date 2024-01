El PSOE pide al Ayuntamiento que se replantee ubicar en el colegio Lucano el centro para personas sin hogar

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha pedido hoy al equipo de gobierno municipal que se replantee dedicar las instalaciones del antiguo colegio Lucano a centro para personas sin hogar “por arbitraria y tendenciosa”, ya que “no ha sido consensuada con la Junta Municipal de Distrito” y porque “creemos que la cuota de solidaridad del Distrito Sureste está más que cubierta y esas instalaciones podrían ser usadas para la formación, la participación ciudadana o el impulso económico del barrio”.

Moya ha recordado que hace sólo seis meses se estaba tramitando la cesión demanial a la Junta de Andalucía del antiguo colegio Lucano, cerrado desde el año 2020, para convertirlo en un centro de Secundaria, pero que en el último momento en que se iba a aprobar en el consejo de Urbanismo se retiró del orden del día sin más explicaciones.

“Hoy ya sabemos por qué, y es que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, confirmó el miércoles que estas instalaciones que se podrían poner a disposición del distrito para impulsar la formación, la participación ciudadana o el impulso económico en el barrio de la Fuensanta se van a utilizar para convertirlo en un centro para personas sin hogar”, ha afirmado la edil.

A su juicio, el alcalde “debería primero realizar un mapa de equipamientos de servicios sociales en la ciudad, donde pudiéramos ver el reparto que tenemos y cómo se ubican estas instalaciones, evitando concentrarlas y permitiendo poder planificar y equilibrar en toda la ciudad nuestra respuesta solidaria para aquellos más vulnerables”.

La edil socialista ha insistido en que la cuota de solidaridad del Distrito Sureste “está más que cubierta”, ya que en poco más de 500 metros se concentran la casa de acogida municipal, la casa de acogida de Cáritas y los minipisos para menores extutelados por la Junta de Andalucía. “En tres minutos llegamos hasta el comedor de Trinitarios y tres minutos más allá encontramos el Centro de Emergencia Habitacional, que no han sido capaces de poner en marcha en cuatro años”, ha espetado.

Moya ha considerado que “se debería haber contado con la Junta Municipal de Distrito para determinar el uso y finalidad de estas instalaciones desde el principio” y ha afeado que el Consistorio “ni siquiera ha conformado estos órganos de participación en los siete meses de gobierno que lleva”.

“Que el alcalde diga que ahora le va a pedir a los vecinos que perfilen el proyecto con sus aportaciones, cuando ya está presentado y tiene una resolución provisional positiva para su financiación con fondos Next Generation, es un chiste de mal gusto”, ha referido la concejala, que ha ironizado diciendo que “como no sea el color con el que pintar la fachada, me parece que poco van a poder aportar los vecinos y vecinas”.

Moya ha querido dejar claro “la necesidad que tiene la ciudad de Córdoba de dar respuesta al problema del aumento incesante del número de personas que se ven obligadas a vivir y pernoctar en la calle”, pero ha insistido en que “cualquier actuación con personas sin hogar debe tener carácter integral y la decisión de dónde ubicarla tiene que estar bien pensada”·.

Por ello, ha inquirido al alcalde sobre otras necesidades que tiene el barrio de la Fuensanta, además de atender a las personas en situación de pobreza y sin hogar de toda la ciudad, y ha destacado los problemas de accesibilidad, falta de limpieza, falta de equipamientos deportivos o para personas mayores que acumula desde hace años.

“¿No sería un buen proyecto para el distrito utilizar estas instalaciones para la formación profesional con ciclos relacionados con la futura Base Logística de Defensa que permitieran aumentar las plazas públicas y no obligar a buscar la formación privada? ¿O para habilitar un centro de mayores que tanto se demanda en un barrio cada vez más envejecido?”, ha propuesto la socialista, que ha citado dos ejemplos de los innumerables proyectos que podrían plantearse “de manera adecuada, planificada y no con ocurrencias”.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha pedido al alcalde que “se replantee esta decisión y dedique algo de tiempo a planificar de manera meditada las necesidades de la ciudad y la mejor manera de llevarlas a cabo”.