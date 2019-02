El PP acusa al "tripartito" de ahuyentar a los inversores de Córdoba

El portavoz municipal del PP y candidato a la Alcadía, José María Bellido, ha insistido en que "el tripartito", que conforman el PSOE, IU y Ganemos en el Ayuntamiento, "ahuyenta a los inversores". "Hoy hemos sabido que una conocida cadena hotelera se va de Córdoba tras verse con uno de los que aparece en esa foto que se han hecho a tres bandas [la alcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE), el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU) y Rafael Blázquez (Ganemos)] para escenificar el acuerdo al que han llegado las tres formaciones respecto a los presupuestos municipales de 2019", ha apuntado.

Bellido ha insistido en que "a eso se unen otras inversiones que se van. Hace un año, en concreto, se anunció a bombo y platillo un macroproyecto de una farmacéutica rusa [Krasfarma] que se iba a instalar en Rabanales 21. Se dijo que la fábrica estaría para marzo de 2019; o sea, para dentro de una semana, y nada de nada", ha apuntado el portavoz del PP. "La alcaldesa ha vendido humo o le han vendido humo con este proyecto con el que se anunció que se iban a crear 120 puestos de trabajo", ha añadido el también candidato popular a la Alcaldía.

Bellido se ha referido a la foto del pacto por los presupuestos municipales defendiendo que "es muy significativa", ya que, a su parecer, "significa que quien realmente manda en el Ayuntamiento no es la alcaldesa, sino Pedro García y Rafael Blázquez, son lo que manejan el Ayuntamiento". "Se ha escenificado la vuelta al tripartito, un tripartito que ahuyenta a los inversores. Además, hay 120 millones de euros en la caja de tres presupuestos ya aprobados y de los que no se ha ejecutado nada", ha incidido."En la próxima cita electoral va a haber dos opciones, o la de ese tripartito que no ha hecho nada por la ciudad, o la del PP, que es la única opción real", ha añadido.