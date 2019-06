Vox ha anunciado por boca de la que será su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Paula Badanelli, que se abstendrá en el Pleno de investidura del próximo sábado para que el popular José María Bellido se convierta en alcalde de Córdoba. "Y si se presenta alguna otra candidatura, votaremos en contra de la misma", ha detallado Badanelli, quien además de confirmar su portavocía en Capitulares por Vox ha confirmado la de Rafael Saco en la Diputación.

La edil electa de Vox ha asegurado que las abstención de los dos concejales de la formación responde a "un imperativo ideológico, no ha habido ninguna negociación ni hay ningún acuerdo para que Vox se abstenga, lo hacemos por coherencia y por responsabilidad con nuestros votantes y con esta ciudad que entendemos que ha votado un cambio, que quiere un cambio y que necesita un cambio". Badanelli ha detallado que Vox recibió la noche de ayer una llamada por parte del PP para iniciar contactos, "para sentarnos esta misma tarde del jueves, y después de reflexionar nos ha parecido un planteamiento poco serio y que más allá de un teatrillo y de una foto para justificar lo que no ha habido, una negociación a derecha y a izquierda por parte del PP, no entendíamos el sentido de sentarnos sin haber habido contactos previos, a solo unas horas de la investidura".

"Entendíamos que era una falta de respeto ya no sólo a Vox y a sus votantes, también a lo que supone el respeto al gobierno de esta ciudad y a lo que supone este Ayuntamiento, por ello hemos decidido rehusar esa invitación y, por supuesto, a partir del lunes volvemos a estar dispuestos a sentarnos a hablar sobre lo que haya que hablar, pero con suficiente tiempo y con un entorno de trabajo y de seriedad y de respeto institucional", ha añadido.

Badanelli ha insistido en que creen que no ha habido mala fe por parte del PP, apuntando que la situación de Bellido no es cómoda, "es el candidato del PP menos votado de la historia del partido en el Ayuntamiento, y será posiblemente también el alcalde con menos apoyos, por lo que entiendo que su prioridad ha sido intentar conseguir 14 votos para su investidura y por eso ha mirado solo a su izquierda y ha querido hablar solo con Cs y creemos que ha sido la primera traición a su electorado y a esta ciudad, porque durante toda la campaña él apeló al voto útil del centro-derecha y parece que ha tardado bastante poco en olvidarse de que ese bloque de centro-derecha incluía a los votantes de Vox, por lo que se ha centrado solo en llegar a un acuerdo de gobierno con Cs".

La edil electa de Vox ha adelantado que durante el próximo mandato no van a permitir que se ningunee desde el gobierno municipal a sus votantes y que no se les tenga en cuenta. "Nosotros siempre vamos apoyar políticas positivas, pero evidentemente queremos que la presencia de Vox se note, es que a cambio de nada nosotros no podemos apoyar a José María Bellido, nosotros queremos cambios reales, y si el cambio real no se produce y las políticas son continuistas, como hemos visto que ha podido pasar en la Junta de Andalucía, nosotros no vamos a apoyar, por ejemplo, unos presupuestos", ha dejado claro.