Navidad en Córdoba: Así es el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde

La ilusión por la Navidad ha vuelto a iluminar los rostros de los niños y las familias en Córdoba. El espectáculo de la calle Cruz Conde ha encendido sus luces y sonido al ritmo de las más pegadizas canciones navideñas como el Last Christmas de Ariana Grande y el villancico Jingle Bell este viernes a las 18:30, dando el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en la capital tras el parón que supuso el covid.

Los 378 metros de miles de luces ya iluminan toda la calle Cruz Conde, desde Las Tendillas hasta Ronda de los Tejares, donde se han concentrado miles de cordobeses para volver a sentir la ilusión de la Navidad. "A mi me ha emocionado mucho", comenta Antonio García Pérez a el Día tras el primer pase del espectáculo, que, eso sí, "tuvo pocas canciones" y acabó al grito de la multitud clamando por una más.

Tras una cuenta atrás que han encabezado los representantes del cogobierno municipal al unísono con la multitud desde un escenario y zona para prensa y autoridades instalado en la esquina de la plaza, bajo una gran estrella, el alumbrado de la calle Cruz Conde ya ilumina la Navidad de Córdoba y lo hará hasta después de Reyes. Tanta era la gente en la inauguración, familias enteras, grupos de amigos, que se concentró en el centro, que apenas se podía avanzar por la calle.

El Last Christmas de Ariana Grande abrió el espectáculo de Iluminaciones Ximénez, una canción que se pudo escuchar en 2019 y, como novedad, tras ella sonó el clásico villancico Jingle Bell. El segundo pase llegó con retraso y un volumen más moderado para el turno de All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, un tema que desata el furor de la gente, todavía concentrada en el lugar para esa hora.

El alcalde, José María Bellido, ha incidido en que el espectáculo "es una seña ya" de la Navidad cordobesa. Bellido ha presumido de que el alumbrado "está a la altura de los mejores de toda España", uno de los objetivos que se marcaron cuando lo pusieron en marcha en 2019. "Durante muchos años veíamos, con envidia, cómo se celebraba la Navidad en otros lugares y teníamos que desplazarnos para disfrutar", ha expresado el alcalde, que espera que ahora sean "miles de personas" las que vengan a Córdoba capital a ver el alumbrado "mejorado" de este año.

No faltó, una vez más, pues ya había lanzado un primer mensaje de prudencia a los cordobeses, la recomendación del uso de la mascarilla aunque se esté en el exterior debido a las aglomeraciones que se esperan en las fiestas y lo hizo, "dando el ejemplo" y manteniendo la suya durante el evento.

Así arrancan las tres sesiones de espectáculo que habrá cada día, que se han fijado a las 18:30, 19:30 y 20:30 y que tendrán una duración de diez minutos, con dos temas musicales que serán diferentes en cada uno de ellos. A estos pases se sumarán dos más con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00 para adaptarlos a personas con discapacidad auditiva y a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).

Córdoba se sumó a la tendencia de los últimos años de los espectáculos de luz y sonido en las calles principales de las capitales durante la Navidad en el año 2019. El espectáculo, una de las promesas del equipo de gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento, se vio interrumpido el año pasado por la pandemia pero ha vuelto este 2021 ampliando su longitud y el número de luces, aunque reduciendo la cantidad de pases diarios y el número de canciones a petición de los vecinos de la zona.

El objetivo de este año es superar el impacto que el espectáculo ya tuvo entonces, en su primer año, cuando una media de 15.000 espectadores al día paseaban por sus arcos. Eso sí, con todo lo que el virus, que sigue presente, limita.

Belenes, mercadillos y ocio

Belenes, mercadillos navideños y actividades de ocio para los niños y familias completan el panorama de una Navidad que arranca en Córdoba con ilusión. Ya se puede disfrutar del belén monumental que la Asociación Belenista de Córdoba, gracias a la colaboración de la Diputación, realiza un año más en el Palacio de la Merced. Asimismo, se instaló el belén municipal en el antiguo oratorio de San Felipe Neri.

A ello se suma el mercadillo de Las Tendillas, instalado ya desde hace unos días, y el ahora nuevo mercadillo al estilo europeo de La Corredera. Asimismo, en el Vial el ocio infantil de Chiquilandia ha abierto ya sus puertas con atracciones diversas, desde hinchables, juegos y cacharritos, a la espera también del parque que se instalará en el bulevar de Gran Capitán para completar la oferta de esta Navidad.