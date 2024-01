La Junta busca funcionario para dirigir el Museo Arqueológico de Córdoba tras el cese de María Dolores Baena

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria pública para cubrir el puesto de director o directora del Museo Arqueológico de Córdoba tras el cese de María Dolores Baena el pasado mes de diciembre.

La provisión del puesto de trabajo se convoca por el sistema de libre designación. Podrá participar en la convocatoria el personal funcionario de carrera que reúna los requisitos, como pertenecer al cuerpo A12 opción Museística, tener al menos tres años experiencia y ser licenciado en Geografía e Historia con experiencia en conservación de museos, entre otros requisitos.

Las solicitudes, dirigidas al viceconsejero, se presentarán dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando hoja de acreditación de datos y/o curriculum vitae en el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

Asimismo, la Junta aclara que una vez transcurrido el periodo de presentación, las solicitudes formuladas serán vinculantes y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

María Dolores Baena estaba al frente de la gestión del centro desde hace 21 años. La arqueóloga llegó al Museo en 1990, cuando fue nombrada de forma interina jefa del Departamento de Conservación tras haber trabajado en excavaciones arqueológicas y en la catalogación de zonas arqueológicas de la provincia. Posteriormente accedió por oposición al Cuerpo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía y fue destinada al Museo de Huelva y en 2002 fue nombrada directora del Museo Arqueológico.

Su cese se hizo efectivo el pasado 21 de diciembre, cuando la hasta ahora directora tenía dos procedimientos judiciales abiertos contra la Delegación Territorial, después de una resolución dictada el pasado 28 de junio. Las demandas se produjeron después de un proceso administrativo por una denuncia de acoso de una funcionaria contra Baena, proceso que finalizó con la conclusión de que no se había detectado acoso pero con una resolución ante la que la directora consideró que no se habían dado las garantías de defensa establecidas. La ya ex directora queda sin puesto asignado, ya que no se le ha adjudicado uno nuevo en el organigrama.