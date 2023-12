La Junta cesa a María Dolores Baena como directora del Museo Arqueológico de Córdoba

La Junta de Andalucía ha cesado este jueves de su cargo a la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena, que estaba al frente de la gestión del centro desde hace 21 años. La Delegación Territorial de Cultura ha decidido iniciar un proceso de selección para buscar un nuevo director para este espacio cultural.

La arqueóloga llegó al Museo en 1990, cuando fue nombrada de forma interina jefa del Departamento de Conservación tras haber trabajado en excavaciones arqueológicas y en la catalogación de zonas arqueológicas de la provincia. Posteriormente accedió por oposición al Cuerpo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía y fue destinada al Museo de Huelva y en 2002 fue nombrada directora del Museo Arqueológico.

Al frente del Museo ha tenido que abordar la reestructuración por completo del centro, con la construcción de un nuevo edificio y la remodelación del Palacio de los Páez de Castillejo. Un proceso que ahora tiene que culminarse, puesto que se está tramitando una ampliación del Museo que supondrá una importante inversión. En este periodo también se han impulsado las actividades paralelas en el centro, con la apertura del mismo al diálogo con el arte contemporáneo, y las visitas, con 285.000 el pasado año.

El cese llega cuando la hasta ahora directora tenía dos procedimientos judiciales abiertos contra la Delegación Territorial, después de una resolución dictada el pasado 28 de junio por el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Eduardo Lucena. Las demandas se produjeron después de un proceso administrativo por una denuncia de acoso de una funcionaria contra Baena, proceso que finalizó con la conclusión de que no se había detectado acoso pero con una resolución ante la que la funcionaria consideró que no se habían dado las garantías de defensa establecidas. La ya ex directora queda sin puesto asignado, ya que no se le ha adjudicado un nuevo puesto en el organigrama.

Según han explicado fuentes de la Junta de Andalucía, se va a iniciar un proceso de selección para conseguir otro director por el sistema de libre designación, que se publicará en el BOJA. Para acceder al cargo será necesario pertenecer al cuerpo A12 opción Museística, tener al menos tres años experiencia y ser licenciado en Geografía e Historia con experiencia en conservación de museos, entre otros requisitos. Se resolverá en un plazo de 40 a 50 días desde su publicación. Hasta entonces, el Museo se queda sin dirección.