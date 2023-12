José María García Utrera: "Con el clúster de la logística hemos cogido la delantera por primera vez en Córdoba"

José María García Utrera es el presidente de la Comisión de Logística e Infraestructuras de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y director de logística de la empresa Cunext, la mayor exportadora de la provincia. Desde CECO, su comisión ha impulsado, junto al presidente, Antonio Díaz, el clúster de logística que va a servir como engranaje de las empresas de un sector que es ya muy importante para Córdoba y Andalucía.

-¿Cómo se encuentra el sector logístico en Córdoba hoy?

-A día de hoy por supuesto hay un núcleo que es la Base Logística del Ejército de Tierra, que será un punto de inflexión importante para Córdoba, su provincia y Andalucía, y estamos también trabajando desde CECO en el clúster logístico, que será otro punto importantísimo. Estamos en una buena oportunidad porque el Ayuntamiento va a poner a disposición suelo, tanto para las industrias como para el desarrollo logístico, tenemos la posibilidad de seguir desarrollando El Higuerón como nodo de transporte y hay muchísimas empresas privadas que ya están haciendo logística en Córdoba, Andalucía y toda España, pero que están ubicadas en Córdoba. Hay un sector magnífico que se sigue desarrollando y creo que va a haber otras industrias que debido a toda esta atracción van a optar por venirse para Córdoba.

-Eso es una buena noticia porque Córdoba no ha sido nunca una ciudad industrial...

-A mí me duele mucho ese tema porque represento a una parte importante de la historia de Córdoba en el mundo industrial, pues venimos -Cunext- de la famosa Electromecánicas. Se habla siempre del turismo, y estamos por él, tenemos una ciudad que, aunque no soy cordobés de nacimiento pero sí de adopción, es de lo más bonito que he visto en mi vida, pero eso no es incompatible con la industria. Parece que ahora vienen tiempos donde la industria se puede desarrollar, y la logística por ende, no queda otro camino.

-¿Puede estar Córdoba, de aquí a unos años, al nivel de otras grandes ciudades?

-Tenemos los mimbres y tenemos lo más importante, que son las personas. Tenemos una escuela de ingeniería y dos escuelas de negocios muy importantes y empezamos a dispones de terreno, si se lleva a cabo todo el desarrollo de nuevos polígonos que el Ayuntamiento tiene proyectados. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo se ha conseguido que todas las administraciones empiecen a trabajar en ese sentido, tanto Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno; el ejemplo es la Base Logística, que ha sido un compendio de colaboraciones sin importar la ideología. Córdoba está trabajando para que los proyectos que tienen que ver con la logística lleguen a buen puerto y podamos ser una ciudad conocida a nivel mundial desde el punto de vista de la logística, que es un ámbito que abarca mucho: todo es logística, desde un taller de ruedas hasta el que hace un programa para controlar la flota.

-¿Córdoba tiene suelo suficiente para toda la industria que se pretende desarrollar?

-Hay tres polígonos que se están desarrollando. El que está más avanzado es el de El Higuerón, en el que básicamente se están ubicando empresas del sector logístico y tiene 36 hectáreas. Está El Álamo, en la A-4 dirección Sevilla, que va a tener en torno a 25 hectáreas de suelo útil, y al lado de la BLET, en La Rinconada, se van a poner a disposición otras 55 hectáreas. Yo creo que con eso, en principio, dará una cabida suficiente para los próximos años. Cuando una empresa quiere ampliar o instalarse, lo primero que necesita es suelo.

-Entiendo que también harán falta conexiones y ahí entra el Ramal Central...

-Desde CECO, la Cámara de Comercio de Córdoba y de Andalucía estamos luchando intensamente para que el Corredor Mediterráneo se desarrolle en sus dos ramales, tanto en el Mediterráneo, el que va de Algeciras, Almería, Valencia y conectaría con Barcelona, como el Ramal Central o Atlántico, que es fundamental porque es el que pasa por Córdoba y serviría para vertebrar España. En el país hay un problema clarísimo de falta de conductores porque la gente joven, por temas de conciliación, no le compensa estar semanas fuera de casa, la gente quiere ser camionero, pero salir por la mañana y llegar por la tarde a su casa.

-¿Es el Ramal Central una solución a la falta de camioneros?

-El Ramal serviría para que las grandes distancias las hiciéramos en tren, y la media y corta en camiones; de esa manera podríamos llegar a conciliar, porque a la vuelta de unos años el problema va a ser quién va a transportar la mercancía. Todas las empresas necesitamos algo que necesita ser transportado, la importancia de la logística es vital para poder funcionar. Por tanto, estamos muy interesados en que el Ramal Central salga adelante, porque también contribuiría a la sostenibilidad porque el transporte por tren es un tercio menos contaminante que por camiones, eso también hay que aprovecharlo. El futuro de la logística está en la intermodalidad, combinar en un transporte barco, avión, ferrocarril y la parte terrestre.

-¿Qué se está haciendo para atraer jóvenes al sector?

-El problema es complejo y tienen que participar las administraciones, empresas y sindicatos. Hay que buscar fórmulas para que sea atractivo a un joven o una joven de 25 años subirse a un camión. Es una cuestión de formación, pero no tiene una respuesta fácil porque la conciliación es muy difícil. Para desarrollar la logística, si queremos que Córdoba sea la referencia, necesitamos tener los mejores profesionales del mundo; tenemos dos universidades, una pública y otra privada, y las instamos a crear un grado en logística y transporte, para profesionales que puedan dirigir la logística a nivel mundial. Esta es una oportunidad de oro para crear profesionales, para una escuela de negocios, que sería un salto diferencial para tener mandos directivos.

-De vuelta al tren... ¿La construcción de ese corredor es factible?

-Si el AVE se pudo llevar a cabo, que es hacer las vías, electrificarlas, y tener una maquinaria en condiciones, eso se pudo hacer porque hubo recursos y voluntad para hacerlo. El problema con el Corredor Mediterráneo es que llevamos más de 20 años hablando del tema y no se han puesto los recursos. Además, el Ramal Central daría la posibilidad de que los trenes que corriesen por él fuesen de última generación, electrificados y no como ahora que no llegan al 40%, y por tanto sería un transporte competitivo, que es la base de cualquier desarrollo. El tren tiene que hacer parada, indudablemente, en el El Higuerón, y tener algún tipo de conexión para la Base Logística porque si va a transportar material de gran volumen lógicamente debería hacerse todo integrado desde una plataforma de ferrocarril.

-Quizás el desarrollo de la Base Logística ayude a impulsar definitivamente su construcción...

-Yo creo que le va a venir bien, el Ramal Central y el Mediterráneo tienen un amplio apoyo. Toda la sociedad lo ve bien, nadie está en contra del ferrocarril, y no sería comerse al transporte por carretera, sino una convivencia porque para las largas distancias sí o sí tendremos que usar el tren. La mayoría de los transportistas tienen más de 50 años, se van a jubilar y hay que buscar una solución. Si la sociedad está conforme, si empresarios y sindicatos también, no hay motivos para que no se desarrolle. Cada minuto que pasa sin él hay una pérdida de competitividad importante.

-Se necesitarán también conexiones por autovía y la Variante Oeste...

-Por su puesto. Se está desarrollando el parque logístico de El Higuerón, que conecta con el puerto seco y en eso la Variante Oeste es fundamental, hay que darle salida a la autovía, pero de momento no tenemos novedades.

-En la 'guerra' de los puertos secos... ¿En qué punto está el de El Higuerón?

-Todo es logística, se transporta todo, entonces hay cabida para todo el mundo, para desarrollar en distintos puntos y no hacer una guerra sino aprovechar las sinergias. Yo lo veo como oportunidad de negocio para desarrollar ciudades que están a cierta distancia. A mí me sale la vena cordobesa, y la ubicación que tiene Córdoba no la tiene nadie, esa es la realidad, porque para distribuir hacia Andalucía occidental, yo lo siento, pero no hay otro punto estratégico como el de Córdoba, que tiene una conexión directa con el puerto de Algeciras y con el de Málaga. El de Algeciras es el primer puerto español y el cuarto de Europa, permite la conexión de importación y exportación con todos los continentes, lo tenemos todo hecho y está a poca distancia de Córdoba, en un punto magnífico. Hay que aprovechar los factores determinantes y más positivos que tiene cada ubicación.

-¿Cómo es la relación de Córdoba con sus puertos más cercanos?

-De cero a diez diría que es un diez. La autoridad portuaria tanto de Málaga como de Algeciras es fantástica con las empresas de Córdoba, en el resto de puertos es igual, aunque sea menos intensa por cuestiones de flujo.

-¿Cómo están los polígonos industriales clásicos de Córdoba?

-Los polígonos los tenemos saturados. La Torrecilla y Las Quemadas, que son los dos más grandes, tienen una conexión fácil con la autovía, pero hay que pensar ya en los nuevos, que son los que nos van a dar oxígeno para seguir creciendo. Si no desarrollamos pronto los nuevos no vamos a poder crecer porque nadie se puede meter en Las Quemadas, porque no hay sitio. Las empresas, sobre todo si hablamos de logística, normalmente necesitan bastante espacio para poder funcionar.

-¿En qué punto están los nuevos?

-La Rinconada está en fase de proyecto, creo que el Ayuntamiento se ha volcado para sacar a tiempo la Base Logística y están trabajando en el desarrollo nuevo, y El Álamo sigue su proceso de ejecución, esperamos que en los próximos meses esté perfilado. El Higuerón estaba en desarrollo en su tercera fase.

-Hablemos del clúster logístico, su desarrollo parece ir rápido...

-La idea surgió aquí en CECO y lo hicimos porque cuando todo el mundo se une en el mismo camino: las administraciones, la sociedad, el mundo empresarial y los sindicatos, genera un caldo de cultivo que hace que te motives y vayas por iniciativas, y por eso surgió y cuenta con el visto bueno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como de las cámaras de comercio andaluzas, que es muy importante porque es para toda la región, no solo para Córdoba. Estamos en la fase de creación de los estatutos, la Junta está terminando de sacar el borrador para que todos nos podamos acoger a esa normativa.

-Pero, ¿qué es un clúster de logística?

-Es una agrupación de empresas que deben llevar un componente de instituciones de investigación, como la Universidad, y que va buscando el desarrollo, en este caso, del sector logístico en Andalucía. Va buscando competitividad y tener un posicionamiento importante y estratégico en España, Europa y a nivel mundial, aprovechar las sinergias del sector y hacer una logística sostenible desde el punto de vista medioambiental, social o económico. Creo que por primera vez en años, la sociedad, los políticos y el mundo empresarial están en la misma onda y por eso el clúster ha nacido aquí y no en Sevilla o Málaga; creo que hemos cogido la delantera por primera vez en Córdoba.

-Es también el CEO de Cunext, la mayor exportadora de Córdoba, que tiene un proyecto de ampliación importante ¿En qué fase está?

-Salió publicado hace un año un proyecto estratégico para la Junta de Andalucía de aproximadamente 70 millones de euros, relacionado con la economía circular, y estamos en plena fase de ejecución. Espero que esté terminado en un par de años, aproximadamente, porque es un proyecto complejo y ya llevamos un año trabajando en él.