Javier Gomá pone la visión más filosófica a la Feria del Libro de Córdoba

La jornada del miércoles de la Feria del Libro de Córdoba ha tenido una visión filosófica muy especial con la presentación que ha llevado a cabo el filósofo, escritor y ensayista español Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965) de su libro Universal concreto. Método, ontología, pragmática y poética de la ejemplaridad (Taurus). Una obra "sistemática" y "estructurada" que expone por primera vez la filosofía de la ejemplaridad de una manera integral, directa, breve y unitaria.

¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hacer con lo que hay? Bajo esas dos preguntas fundamentales se mueve el concepto filosófico que propone el vasco Javier Gomá en su libro, que está dividido en cuatro partes en las que responde a dichas cuestiones "desde una teoría de la ejemplaridad que es distinta a la conocida desde los presocráticos". Además, trata el carácter de la cultura en la actualidad, el cual está "en lo intermedio", y también la libertad, la igualdad y la política en la que se ha "alcanzado el final".

En Universal concreto. Método, ontología, pragmática y poética de la ejemplaridad expone la vida individual como "un peso para todos" que deriva en el concepto de "pesadumbre". "Para mantenernos erguidos tenemos que contrarrestar un peso que nos arrastra a la tumba, por ende la pregunta es, ¿con quién te quieres cansar?", ha precisado el escritor vasco como otro de los hilos argumentales de la obra, destacando también que "la filosofía es literatura", de ahí su vocación mostrada en "prosa novelística".

"Todos los hombres y mujeres del mundo son filósofos. No hay nadie en el mundo que pueda percibir una botella de la misma forma, es imposible ver sin interpretar, por lo que todos tienen visiones diferentes del mundo. Somos el misterio que tenemos más a mano y vivimos sin acabar de entender", ha explicado el escritor natural de Bilbao, quien ha señalado que mediante su última obra muestra "piezas de libros anteriores que adquieren una posición en conjunto".

Nuevas formas de vida en un futuro cercano

También con rasgos filosóficos, pero desde la ficción más pura, el escritor, poeta, ensayista y crítico literario Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) ha presentado en el Bulevar del Libro su última obra, Cúbit, de la editorial Galaxia Gutenberg. Se trata de una novela ambientada en un "futuro cercano" en la que un ingeniero chileno encuentra una extraña forma de vida en un glaciar derretido y huye a España para que no se la roben.

Esa forma de vida es Cúbit, que da nombre a la novela y que "no es un humano, no es extraterrestre, no es un animal ni un vegetal, es otra cosa", tal y como ha subrayado el autor cordobés, quien en su libro "capta diferentes desafíos" narrados desde la distancia y con varios personajes como protagonistas, de los que solo dos no son humanos: Cúbit y una inteligencia artificial. Precisamente, esos personajes le dan sentido a la historia y de ellos surgen todos los dilemas y principios que le apropian de esa visión filosófica.

¿Qué haríamos si nos encontramos en el día de hoy con un personaje como Cúbit?. Es la pregunta que ha formulado Vicente Luis Mora, quien trata en Cúbit sobre el peligro de los límites de la Inteligencia Artificial en la actualidad y el futuro cercano y ese posible "conflicto con los humanos", aunque "no todos malos". La visión diferente de estos personajes sobre el tiempo o el lenguaje plantea en esta obra "una serie de escenarios en el futuro con los que el ser humano debe convivir".

La poesía del Siglo de Oro

La cita con la poesía nunca puede faltar en cada jornada de la Feria del Libro de Córdoba, pues es uno de los géneros más amados y sentidos de la literatura universal. Lo ha hecho este miércoles, además, con más acento cordobés de la mano del catedrático, escritor y crítico literario Pedro Ruiz Pérez (Córdoba, 1959), quien ha presentado en el Bulevar del Libro su obra Poesía de los siglos XVI y XVII, de la editorial Cátedra (Letras Hispánicas).

Entre los precedentes inmediatos de Garcilaso y el fulgor un tanto crepuscular de sor Juana se desarrolla en la obra del autor cordobés la poesía más considerada en términos de canon en la tradición hispánica, la lírica áurea. La estructura de este libro conjuga algunas claves del desarrollo de la poesía a lo largo de dos siglos que comprende el Siglo de Oro y su articulación en una cronología interna del género, complementando la organización de los textos por autores.

Poesía de los siglos XVI y XVII opta por la amplitud para presentar un panorama suficientemente representativo y útil para la contextualización de los grandes hitos. "Las composiciones se acompañan de una presentación sintética y el mínimo de notas para la comprensión literal del texto", explica Pedro Ruiz Pérez sobre una obra que en conjunto ofrece una selección de poemas válidos para una lectura moderna con los elementos para una apreciación filológica de su historia y su significación literaria.