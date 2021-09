IU pide paralizar el pliego del espectáculo nocturno del Alcázar por "irregularidades manifiestas" en el expediente

El portavoz del Grupo Municipal de IU, Pedro García, ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "por el bien del dinero público del Ayuntamiento paralice de manera inmediata la ejecución de esta chapuza llena de irregularidades manifiestas" que es el expediente del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos.

García ha manifestado que este documento "no deja de dar sorpresas, por supuesto todas negativas". "Ya nos movemos entre la chapuza monumental y la irregularidad evidente y flagrante" porque, ha insistido, "no hay ninguna duda sobre las irregularidades que contiene el contrato". "Por desgracia", ha apuntado, "este es el modus operandi desde que empezó este equipo de gobierno; la mezcla entre la chapuza y la irregularidad".

El Grupo Municipal de IU ha solicitado a Turismo el expediente del espectáculo nocturno, pero "no nos lo ha dado" en los cinco días hábiles que tenían para hacerlo. Al sexto, según ha detallado García, la delegada del área, Isabel Albás, les remitió una carta para comunicarles que el expediente estaba en Contratación.

Una vez que se lo facilitaron desde Contratación, han advertido que hay dos expedientes sobre el Alcázar, uno que se cierra en enero y otro que se inicia en febrero "pero con una mezcla de documentación" que es, en opinión del portavoz de IU, "un caos". Así, se han encontrado con que "mucha de la documentación específica que pedíamos no está en el expediente, no está, no existe" y se trata de "documentación obligatoria que debería estar". Por lo tanto, esto es "una irregularidad manifiesta".

Por otro lado, el portavoz de IU ha explicado que "para obras de más de 40.000 euros (el proyecto del espectáculo nocturno es de 1,2 millones), es una exigencia legal presentar el anteproyecto en esa licitación, pero tampoco se presenta". Por ejemplo, "no aparece" la documentación que justifica una inversión de 1,2 millones para renovar el sistema de luz y sonido que está obsoleto.

A esto hay que añadir que "el informe de Intervención es de disconformidad, y dice el alcalde que no tenía una tacha", ha señalado García. Intervención explica que el contrato debería ser de concesión de servicios públicos y, por ello, "lo recaudado en las entradas tiene la consideración de prestación patrimonial de carácter público no tributario".

García ha desvelado que el expediente "viene con un correo electrónico de alguien interesado en la licitación" en el que pone de manifiesto que faltan muchas cuestiones técnicas y documentación para poder presentar una propuesta. Pues "a horas de que se cierre la licitación, incorporan un expediente nuevo" especificando los detalles.

Según el portavoz de IU, la Delegación de Turismo y el técnico encargado comunicaron, a cuatro días de que finalizara el plazo de presentación de propuestas, que los interesados podrían ir el 16 de septiembre a las 09:00 al Alcázar para ver las instalaciones, pero "la convocatoria se hizo el día de antes a las 12:00".

"Todos sabemos que es absolutamente irregular que un empresario te pida una documentación y la incorpores unas horas antes de que acabe el plazo", ha aseverado.

Con todo esto, García se pregunta: "¿cómo se puede privatizar un espacio por 15 años con un informe de disconformidad de Intervención municipal?". Todo ello después de tardar dos años en publicar la licitación.