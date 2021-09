IU recurre un expediente del espectáculo nocturno del Alcázar de Córdoba

IU ha recurrido el expediente del espectáculo nocturno del Alcázar ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba. Este expediente está en plena licitación y desde IU defienden, por boca de su portavoz, Pedro García, que el documento "hace aguas por todos lados, por lo que pedimos que se retire y que cuanto antes se pongan a trabajar en uno nuevo, ya que se han perdido dos años y medio sin espectáculo".

"Nosotros denunciamos que era un expediente que no cumplía con la legalidad establecida, que tenía muchos cuestiones oscuras o poco transparentes y que íbamos a presentar un recurso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba", ha sentenciado García. Para ello, IU ha solicitado una serie de documentación al equipo de gobierno, "pero no nos han dado esa información. Se trataba de una serie de documentos fundamentales para entender el expediente", ha añadido.

"Decía el alcalde que este expediente no tenía ninguna tacha y ya tiene una, y es que no nos han dado la documentación para conocerlo en su totalidad. Esa primera tacha es falta de transparencia y oscurantismo", ha sentenciado

El recurso de IU consta de nueve puntos. Uno de ellos es "la incorrecta definición de la tipología contractual e inexistencia de documentos esenciales obligatorios". "Lo que venimos diciendo desde el principio es que para dejar el espectáculo como en el 2011 hay que invertir más de 500.000 euros y ¿esa documentación dónde está? ¿Esa documentación que van a requerir las empresas para poder licitar donde está?", ha apuntado.

García ha recalcado asimismo que el recurso habla de una inseguridad jurídica evidente, "porque hay empresas que no tienen posibilidad de licitar y si licitan tienen la posibilidad de que en un momento un recurso tumbe el expediente; se trata de una inseguridad jurídica porque los cálculos de inversión son de dudoso reconocimiento", ha adelantado.

El portavoz de IU ha relatado que en el expediente hay igualmente "cuestiones de incumplimiento del principio de riesgo operacional"; o lo que es lo mismo, que incumple todo lo relativo a la duración del pliego, las inversiones que hay que acometer, la puesta en marcha del servicio y cuándo se traslada a la Administración el riesgo de operación que debe ser asumida por la adjudicataria. Asimismo "hay un incumplimiento del principio de no discriminación, porque hay datos estimados; cuando se habla de todo lo que es la inversión se habla de datos estimados, pero no se habla de datos concretos".

También, el recurso incluye, según IU, que en el expediente de licitación hay un "incumplimiento del objetivo de eficiencia en el gasto público". "Los estudios de viabilidad subestiman los ingresos a obtener por la venta de entradas, lo que afecta al cálculo propio del canon. El canon no se ajusta a la realidad de lo que se justifica luego con los gastos y los ingresos", ha insistido.

Asimismo, ha puntualizado que "hay una sumisión del interés público al beneficio privado. Hay un fomento del fraude en este expediente y lo explicamos porque el Ayuntamiento no tiene la más mínima fiscalización de la gente que entra en el Alcázar ni de las entradas que se venden ni del dinero que ingresa la empresa, no hay un control de absolutamente nada, lo que hacen por esa vía es fomentar el fraude a las arcas públicas", ha defendido.

Además, García ha incidido en que la licitación no aclara si cuenta con el informe preceptivo y vinculante de la protección del patrimonio histórico. "Se va a intervenir con una inversión de obra y con una inversión de servicios sobre un edificio que es patrimonio de la humanidad y el expediente no tiene el informe necesario de Cultura que se exige cada vez que hay que una obra en los edificios patrimonio de la humanidad. Evidentemente esto es un riesgo de inseguridad para todos los que licitan. Si mañana una persona exige que se le de esa documentación, esa documentación no está en el pliego", ha concluido.