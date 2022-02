IU tilda de "esperpento" la adjudicación del espectáculo del Alcázar de Córdoba

Al grupo municipal de IU no le salen las cuentas respecto a la adjudicación del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos a la empresa Cirque Eolo, vinculada el grupo de espectáculos Let,s Go Company. Y no le salen porque el grupo liderado por Pedro García está convencido de que esta sociedad difícilmente podrá afrontar el canon de 102.000 euros que se ha comprometido a abonar anualmente al Ayuntamiento cuando en el pliego de la contratación el canon estipulado es de 7.149 euros, teniendo en cuenta los ingresos, el coste del servicio y el beneficio del propio adjudicatario. Si se tiene en cuenta el consumo de electricidad, ese canon previsto en el pliego asciende a 21.815 euros anuales.

"El beneficio previsto en el pliego, que es del 6%, es de 17.800 euros anuales considerando todo lo que es canon, el coste del servicio y los gastos e ingresos que provienen de un determinado número de entradas y de pases", ha sentenciado García, quien ha añadido que "con estos datos, el adjudicatario tendría que aumentar el beneficio en más de 80.000 euros", algo que el portavoz municipal de IU cree difícil, "cuando la empresa no puede aumentar ni el coste de las entradas, que será de 16 euros, ni el número de pases diarios".

García considera que la mesa de contratación "le ha dejado una patata demasiado caliente" a la interventora para que sea ella la que decida si se formaliza el contrato con Cirque Eolo. "Se van pasando la pelota unos a otros porque saben que es un auténtico esperpento como se adjudique este contrato", ha defendido. Y es que Cirque Eolo aún tiene aún que pasar el filtro de la fiscalización de la Intervención municipal para hacerse con una gestión estancada desde hace casi tres años. "¿Qué pasa si se le adjudica el espectáculo a esta empresa y dentro de equis tiempo dice pues es verdad, que los números no me salen? Pues que tendremos un problema mucho mayor", ha defendido. "Vamos a ver cómo termina esto y a mí me da que en este mandato municipal no vamos a ver el espectáculo nocturno del Alcázar funcionando", ha añadido.