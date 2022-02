Cirque Eolo es la empresa elegida para el espectáculo nocturno del Alcázar de Córdoba

Finalmente, la mesa de contratación que debía decidir qué empresa debía gestionar el nuevo espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos se ha decantado por Cirque Eolo. Esta empresa, vinculada el grupo de espectáculos Let,s Go Company ha propuesto un canon anual de más de 102.000 euros, cuando el Ayuntamiento previó en el pliego de contratación un canon de algo más de 7.000 euros.

Cirque Eolo aún tiene que pasar el filtro de la fiscalización de la Intervención municipal para hacerse con una gestión estancada desde hace casi tres años. La otra empresa que optaba al contrato era Comsa Service Facility Management, que ofertó algo más de 4.000 euros anuales de canon. Si finalmente llega a hacerse efectivo, la duración del contrato será, tal como estipula el pliego, de 15 años.

Como criterios de adjudicación, el pliego proponía la propuesta de mejoras audiovisuales y medioambientales, la originalidad de la propuesta y diseño artístico, la propuesta de actuaciones complementarias que mejoren el espectáculo tales como recreaciones teatrales integradas en el mismo o performances, la presentación de un plan de comunicación y promoción, la mejora en cuanto a descuentos y/o bonificaciones a aplicar, la oferta del canon más alto, el aumento del número de pases y la implantación de una plataforma interactiva de venta online. El número de pases mínimos será de dos al día en temporada alta (de abril a octubre) y de uno en temporada baja (de noviembre a marzo).

"Buscamos, con el reimpulso y actualización de espectáculo, convertirlo en un revulsivo para la atracción de nuevos visitantes a nuestra ciudad y para la puesta en valor de un enclave tan único como es el Alcázar de los Reyes Cristianos", destacó ya al respecto la primera teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás.

Durante los últimos dos años, los grupos de la oposición han reclamado en varias ocasiones que el Ayuntamiento recuperara este atractivo, después de que expirara el anterior contrato en 2019 y no se prorrogara.

Let, Go Company es la responsable, entre otros, del espectáculo Naturaleza Encendida, que se puede ver en el Real Jardín Botánico de Madrid, el Oceanogràfic de Valencia, y en los Jardines de Pedralbes de Barcelona, que tiene una duración aproximada de unos 40 minutos y que puede ser parecido al que ponga en práctica en el Alcázar de los Reyes Cristianos si finalmente resulta adjudicataria. También es la empresa responsable de otros espectáculos como The Hole -que trajo el cabaret a Córdoba-, Ghost o La Familia Addams.