IU Córdoba denuncia que Urbanismo deja 41 millones de euros sin invertir en Córdoba en 2021

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dejado 41 millones de euros, de los 48,5, sin invertir en 2021, una situación que consideran "extremadamente preocupante". Así lo ha asegurado este viernes, 21 de enero, el portavoz del grupo, Pedro García.

IU se abstuvo en la votación del pasado Consejo Rector de Urbanismo, donde se aprobaron los presupuestos de 2022 que se unirán al resto de organismos autónomos para las cuentras totales del Ayuntamiento "porque discrepamos en la forma y el fondo" pues el presupuesto ha bajado en 1,3 millones de euros con respecto a 2021 y, además, considera que existe una "parálisis" de obras públicas e inversiones en la GMU.

Según ha explicado el edil, "prácticamente fueron 9 millones de euros los reconocidos y solo 7 los que se gastaron de verdad" y ha acusado al edil de Urbanismo, Salvador Fuentes, de practicar una "política propagandística de muchos proyectos pero en la realidad no hay nada".

Para Pedro García en 2021 "lo único que se ha hecho" son los parques de Levante, El Patriarca y El Flamenco, "que ya estaban en el mandato anterior, más allá de eso no hay nada, muchos titulares y promesas pero 41 millones de euros sin gastar". En 2022, considera García, "será peor porque habrá más modificaciones de crédito y se quedarán cosas sin hacer porque tampoco sube el personal".

Asimismo, el portavoz de IU en el Consistorio ha denunciado que "la mayoría de los proyectos se privatizan, lo que hace que la media sea de casi 11 meses para ejecutar cada proyecto".

Fuentes defiende que las inversiones están en carga

El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha defendido que "todas las inversiones están en carga a un ritmo impensable en los tiempo de IU y PSOE", pero, ha añadido, "son procedimientos muy largos de contratación, documentación, mesas de contratación pendientes por falta de personal", ha admitido.

Fuentes ha defendido que Córdoba lleva años reivindicando muchas obras "no se han ejecutado, pero es que Pedro García no hizo nada" y ha asegurado que "no es comparable los niveles de gestión y a las grúas me remito, ¿cuántas había con Pedro García?", se ha preguntado.