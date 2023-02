Fuentes duda de encontrar apoyos para aprobar los presupuestos de Córdoba para 2023

El Ayuntamiento de Córdoba continúa con el presupuesto municipal de 2022 prorrogado y el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, duda de encontrar los apoyos necesarios para aprobar los de 2023 en los grupos de la oposición (PSOE, IU, Podemos y Vox). Fuentes ha recordado que la idea del equipo de gobierno del PP y Cs es presentar el proyecto de las cuentas este mismo mes de febrero, límite que se puso para ello.

"Vamos como vamos, hay quien nos dice que vamos tarde, pero tenemos los votos que tenemos y esto no es un problema de voluntad sino de buscar la participación de otros grupos y por eso nos vamos a sentar con ellos para negociarlo", ha sentenciado. Fuentes ha indicado que van a intentar sacar adelante un presupuesto continuista, "porque no somos unos irresponsables; se trata de un presupuesto que está a caballo entre unas elecciones municipales y haremos las cuentas justas para acabar con los proyectos que tenemos en carga que el nuevo gobierno local si tiene que modificarlos, los modifique".

El edil de Hacienda ha sentenciado que no puede diseñar un presupuesto ni electoralista ni ambicioso, "no obstante, tengo que garantizar el gasto corriente, nos preocupa el gasto corriente, nada más que en el recibo de la luz se nos van un montón de millones de euros y tenemos que garantizar ese abono", ha puntualizado. Para insistir en que las inversiones "no van a ser tan ambiciosas como en años anteriores, ya que tiene que ser el próximo gobierno local el que tiene que tomar las grandes decisiones respecto a los próximos cuatro años". "Este presupuesto no va a tener grandes sorpresas", ha defendido.

No obstante, Fuentes ha destacado que el escenario preelectoral abierto hasta la cita con las urnas del próximo mes de mayo en el que se van a negociar los presupuestos para 2023 no es el más propicio para recabar los apoyos de otros grupos municipales, "que incluso pueden tener directrices nacionales desde Madrid para no apoyarlos", por los que los de 2022 continuarían prorrogados.