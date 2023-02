La calle Rey Don Pelayo de Córdoba lleva cuatro años a la espera de obras de mejora

En julio de 2021, la entonces edil de IU Amparo Pernichi, y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, presentaron en el Ayuntamiento las que dieron en llamar 15 propuestas para acabar con el abandono de los vecinos del Distrito Sur, que ambos grupos llevaron luego al Pleno. Entre esas propuestas, que recogían las principales demandas de los colectivos de los cuatro barrios que componen el distrito (Sector Sur, Fray Albino, Guadalquivir y Campo de la Verdad-Miraflores), se encontraba la demanda vecinal histórica del arreglo de la calle Rey Don Pelayo. "Hay multitud de obras pendientes desde hace años que no se llevan a cabo como la del Rey Don Pelayo", dijo entonces Pedrajas.

Concretamente, las obras de rehabilitación de la calle Rey Don Pelayo, ubicada en el barrio de Fray Albino, tienen proyecto desde 2019. A finales del pasado año, en una de las reuniones de la Comisión Permanente de Infraestructura, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, el edil de IU Antonio de la Rosa preguntó por las actuaciones al de Infraestructuras, Antonio Álvarez, quien destacó entonces que "para esa calle se ha firmado la memoria para el inicio del expediente de contratación [de esas actuaciones] por un importe de casi 250.000 euros".

No obstante, Álvarez sentenció que las obras no tenían ni adjudicataria ni plazo de adjudicación "porque esa memoria se paralizó en contratación hasta solucionar un problema que en la calle surgió de acometidas". El concejal de Infraestructuras insistió en que esas reparaciones tienen que soportarlas los vecinos "y no se quería empezar una obra para tener después que dejarla paralizada". Álvarez destacó asimismo que se ha estado en contacto tanto con Emacsa como con las asociaciones Puente Romano y Campo de la Verdad "para que las obras se lleven a cabo prestando toda la colaboración necesaria con los vecinos que tengan este problema de reparación de las conexiones".

En el proyecto se detalla que la calle Rey Don Pelayo tiene su inicio en la calle Ciudad de Montilla, extendiéndose a lo largo de 275 metros hasta la calle Carretera de Castro. El ancho total de la calle es de diez metros, con dos acerados de dos metros de anchura y una calzada con seis.

Tanto la calzada como los acerados, se encuentran muy deteriorados, presentando deformaciones y hundimientos, los cuales han provocado que en algunas zonas el pavimento se encuentre desprendido y partido, lo cual dificulta e incluso imposibilita el transito.

En el proyecto también se insiste en que los seis metros de anchura de la actual calzada y la no regulación de los aparcamientos en la calle, hacen que actualmente se aparque indistintamente en uno o otro acerado o incluso en los dos, lo cual reduce el único carril de circulación a escasamente dos metros, siendo esto un grave problema en potencia para acceder con vehículos de extinción de incendios en caso de emergencia. Por otra parte, los pasos de peatones existentes no se encuentran adaptados a la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Las obras a ejecutar, consisten en la renovación integral de los acerados y calzada de la calle, de forma que venga a resolver los problemas existentes de dificultad de transito. Además, para la recogida de aguas pluviales se construirán imbornales de acometida directa con rejilla abatible de hierro fundido, modelo Emacsa.

El proyecto también destaca que en esta actuación de mejora no está previsto sustituir el alumbrado, instalado en las fachadas, si bien, apunta el documento, se proyecta en un futuro "cercano" esa sustitución por báculos en el acerado con luces LED. También se proyecta la plantación de más naranjos en la calle.