Córdoba contará con un espacio para grandes festivales en la zona de Levante

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado desde la Gerencia de Urbanismo y del gobierno local "se prepara para futuro una zona, específicamente construirla, preparada para albergar eventos de deporte o de ocio, pero que tengan en común que son eventos que van a estar durante un día o varios, con miles de personas que van a querer acercarse, con consumos de escenario, necesidades de infraestructuras y baños".

Bellido ha hecho este anuncio después de que la Gerencia de Urbanismo decidiese suspender el festival de música electrónica Crazy World en Córdoba de este sábado en El Arenal.

No obstante, ha reconocido "se está preparando ese proyecto en un nivel muy básico, porque ni siquiera hay un boceto", pero sí tienen la ubicación. Al respecto, ha añadido que "hay que verlo evidentemente con los vecinos y el Movimiento Ciudadano", ya que la ubicación prevista es concretamente en la continuación del Parque de Levante, a las espaldas del polígono Pedroches.

El alcalde ha detallado que "hay una parte de suelo que no está integrada en el Parque de Levante, que son muchos metros cuadrados y que ya están con los estudios previos para transformarlo en un escenario abierto a este tipo de eventos y evitar este tipo de problemas e improvisaciones para nosotros, los organizadores y los clientes".

Sin licencia

El alcalde de Córdoba, además, ha aclarado que el citado festival de música previsto "no se ha suspendido, porque nunca ha habido licencia", tras no concederla Urbanismo por informes de Policía "con advertencias" sobre su celebración, al tiempo que ha anunciado que estudian impulsar un espacio para conciertos, eventos deportivos y de ocio junto al Parque de Levante.

Bellido ha explicado sobre la zona del festival que se trata de "un sitio privado, al otro lado de la autovía, que requiere de una licencia expresa para hacer este tipo de eventos, porque no tiene una licencia para hacerlo", de modo que "no es un local que tenga licencia para hacer fiestas y eventos, sino que es un terrizo y había que pedir licencia para hacer un festival", ha aclarado.

No obstante, ha aseverado que "la Gerencia de Urbanismo estaba trabajando, como en todos los permisos que se solicitan en un sitio privado, en este caso, con el mejor de los ánimos para lograrlo".

En ese sentido, ha dicho que "los técnicos de la Gerencia estaban avanzando y trabajando con los técnicos de los organizadores para hacerlo durante la semana pasada, pero hay una advertencia de Policía Nacional, a través del convenio para la seguridad en la ciudad, y de Policía Local, donde advierten que en un evento similar que se hizo en septiembre ya hubo muchos problemas".

Al respecto, ha mantenido que "se reiteraban en que con esos antecedentes, donde se estaba pidiendo ese festival, no hay suficiente iluminación, no hay buenos accesos y no había garantías por parte de las fuerzas de seguridad de orden público de que se desarrollara esto en unas condiciones mínimas exigibles de seguridad".

Por tanto, "con ese informe de la Policía, la Gerencia de Urbanismo no ha dado la licencia", ha aclarado el primer edil, en base a que "no hay condiciones para celebrar la fiesta".

Otra ubicación

Ante ello, Bellido ha expuesto que "a lo mejor con algo más de tiempo se podrían haber solicitado otras ubicaciones donde es posible que sí hubiera esas condiciones de iluminación y de control de seguridad para llevarse a cabo, de modo que a lo mejor por las dos partes podríamos haber sido más ágiles".

De hecho, el alcalde ha puntualizado que "al Ayuntamiento llegan, más allá de este festival, muchas peticiones y propuestas de organizar eventos musicales, de deporte y de ocio que requieren mucho espacio y unas infraestructuras mínimas de iluminación, baños y escenario para llevarlo a cabo".

Si bien, ha lamentado que "Córdoba no cuenta a día de hoy con un recinto específico para esto", aunque "hay salas privadas que cuentan con licencia", de ahí que haya recomendado a los organizadores de este tipo de eventos que "por ahora acudan a las salas privadas que ya tienen licencia de por sí para realizar este tipo de eventos".