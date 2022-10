El presidente de Enresa niega que El Cabril reciba residuos de instalaciones europeas

"A El Cabril no han llegado nunca residuos de centrales europeas. En El Cabril no hay ningún residuo que no sea español, ni nunca lo habrá". Así de tajante se ha mostrado el presidente de Enresa, José Luis Navarro, a la hora de despejar dudas planteadas sobre si las instalaciones de Sierra Albarrana almacenan material extranjero durante el desayuno-coloquio que El Día ha organizado en el Hotel Hospes Palacio del Bailío y que lo ha tenido a él como protagonista.

En el turno de preguntas de los asistentes, moderado por el director de El Día, Juan Ruz, Navarro ha insistido además en que en ningún caso los residuos de alta actividad procedentes del combustible gastado de las centrales nucleares llegarán al centro de almacenamiento de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, cuyo futuro está planificado desde que "recibió su autorización de explotación en 1992". "Se puede decir que no ha cambiado nada desde 1992" y los residuos que llegarán a El Cabril "son los que se autorizaron hace 30 años", que son "todos residuos de España, nunca de fuera, y nunca residuos de alta actividad", ha añadido. "El desmantelamiento y cierre de las centrales nucleares puede afectar a los años de vida de El Cabril por el tiempo que llevará, pero no al volumen de residuos que acogerá", ha puntualizado.

Navarro además ha incidido en la "prioridad absoluta" que Enresa le da a la seguridad en las instalaciones de la Sierra Albarrana y a la transparencia en la información que se transmite a la sociedad sobre dichas instalaciones. "No se pueden gestionar residuos radioactivos sin transparencia", ha indicado.

También sobre la gestión de los residuos que se hace por parte de Enresa en El Cabril ha hablado el rector de la Universidad de Córdoba durante su presentación de Navarro en el acto. Manuel Torralbo ha destacado que esa gestión "es un modelo internacional que muchos países están tratando de imitar; tres décadas de gestión de residuos radiactivos sin ninguna incidencia". Torralbo ha defendido asimismo que Enresa "es una empresa cordobesa" que es además "un claro ejemplo de compromiso con la sociedad", para añadir que "El Cabril juega un papel importante dentro de la economía cordobesa".