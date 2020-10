Destrozan la cruz de la fuente de la Cuesta del Bailío de Córdoba

Una réplica de la cruz del año 1945 que cedió un vecino y fue instalada el pasado jueves en la fuente de la Cuesta del Bailío de Córdoba ha sido destrozada durante la madrugada de este domingo.

Las piezas fueron recuperadas por la Policía Local. La hipótesis que maneja hasta ahora la Gerencia Municipal de Urbanismo es que ha sido "un fuerte tirón", posiblemente utilizando un vehículo, "porque se ven las huellas de haberlo arrastrado" y que ha destruido parte de la piedra negra cordobesa con la que están hechas todas las fuentes históricas de Córdoba. Así lo ha explicado el jefe de la Unidad de Arqueología de la GMU, Juan Murillo, durante la primera evaluación de los daños.

Murillo ha destacado que los daños "han sido graves", pero que se procederá a su restauración tras la elaboración de un informe. La cruz simboliza la prolongación del viacrucis del Cristo de los Faroles. La original, de 1945, desapareció hace 20 años.

El arqueólogo de la GMU ha admitido que la Cuesta del Bailiío "necesita un encalado y rehabilitación" y ha destacado que en Córdoba existen al menos 2.000 edificios catalogados y protegidos que suponen un "enorme coste de mantenimiento, al que ahora debemos añadir miles de euros que se podían dedicar a otros elementos que lo están esperando".

Murillo ha lamentado que las agresiones contra el mobiliario urbano y al patrimonio "se están convirtiendo en una epidemia", que seguirá ocurriendo mientras no haya "un castigo ejemplar al que lo hace". El arqueólogo ha criticado que "hay quien lo ve como un arte urbano y una manera de contestarle al sistema pero si así lo hubiésemos pensado a lo largo de los siglos, hoy no tendríamos una ciudad patrimonial sino un campo de ruinas".

En este sentido, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha informado de que se va a elaborar un informe y la acción será denunciada ante la Fiscalía, al igual que lo ocurrido en la muralla del Marrubial esta misma semana.

Fuentes ha expresado que "esto no se puede calificar como vandalismo, es un delito a toda regla contra el patrimonio, la historia y sobre todo contra lo que supone el Bailío". Para Fuentes, "aquí hay odio, no es normal que la gente se dedique a hacer estas cosas, ha sido un acto meditado y eso no se hace de forma espontánea", además ha asegurado de que "no es de buenas personas atentar contra estos elementos de la forma en la que se está atentando".

El presidente de la GMU ha hecho un llamamiento a la concienciación y la defensa del patrimonio y a denunciar este tipo de actos "que se está llevando por delante mucho patrimonio y mucha historia".