Coronavirus: La 'ley seca' empieza a aplicarse en Córdoba

"La adquisición de bebidas espirituosas está asociada a reuniones de determinados estratos etarios de la población, cuyo horario actual de ocio seria coincidente con la ampliación permitida, evidenciándose en estas reuniones asociadas al consumo de alcohol una relajación de las medidas de prevención personales, por lo que se puede facilitar las transmisión del coronavirus".

Es uno de los párrafos de la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), que señala que a partir de las 18:00 de este sábado 13 de febrero no se pueden adquirir en los establecimientos bebidas alcohólicas con una tasa de graduación superior a los 21 grados.

La restricción ha comenzado esta misma tarde en los supermercados y establecimientos considerados que venden productos de primera necesidad y que se salvan del cierre de las 18:00, la misma hora en la que los bares echan la persiana.

De la prohibición se han salvado la cerveza y el vino, además de los licores y bebidas espirituosas por debajo de los citados 21 grados. La restricción llega en un momento en el que la curva de la tercera ola parece que va bajando, en el caso de los contagios, pero no en el caso de los fallecimientos. Al menos, en Córdoba, donde Salud ha notificado esta jornada la muerte de 15 personas por el coronavirus.

Con ello, se quiere evitar que se vendan estas bebidas una vez que los bares cierran sus puertas a media tarde y se prolongue la fiesta en casas particulares y también en la calle, aunque el botellón sigue prohibido. Así, en esta primera jornada, ni tampoco los días precedentes, ha habido unas ventas de bebidas alcohólicas por encima de lo normal. Eso sí, en algunos supermercados han reconocido que, hasta el momento, la compra de cervezas o licores suele aumentar los fines de semana justo a partir de las 18:00, hora en la que cierran los bares y la fiesta se traslada a los domicilios particulares, siempre respetando las medidas de seguridad y el límite de participantes en la misma.

Además, esta nueva medida no ha causado el efecto de hace casi un año cuando la venta de papel higiénico se disparó con el confinamiento en la ahora lejana primera ola y el público lo ha entendido o es que no consume demasiado alcohol en casa si es que no hay una fiesta de por medio. Y, claro, no se ha resentido y, tampoco se espera en que se reduzca en demasía, a menos, que esta nueva restricción se prolongue sine die.

Quien bien sabe de ventas en Córdoba es el director gerente de Supermercados Piedra, Javier Piedra, quien duda de la "efectividad" de esta restricción frente al "consumo insolidario" de alcohol. El argumento es bien sencillo: si no se puede comprar a partir de las 18:00, el cliente lo hará antes

"No se va a beber más; se va a hacer la compra antes y lo consumirá después", insiste. En esta línea, subraya en que la restricción "no va a tener el objetivo que esperan" desde las administraciones públicas. Es más, teme que esta limitación horaria "haga empujar a que las compras se hagan en una franja horaria más reducida y genere la afluencia que queremos evitar".

Javier Piedra descarta también que ante esta medida se vaya a registrar "una punta de consumo". Es más, tras el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tampoco se ha producido un repunte en las ventas. Además, destaca que de esta restricción se hayan "librado" la cerveza y el vino, que representan entre un 60 y 70% de las ventas de bebidas alcohólicas.

Para recordar a lo clientes que no se puede comprar alcohol a partir de las 18:00, en los más de treinta establecimientos que tiene Piedra en Córdoba, además de en el resto de supermercados de la capital, se va a utilizar la cartelería y también en las pantallas instaladas en las tiendas a partir de las 17:30.

La citada orden, además, argumenta que "las bebidas espirituosas no pueden considerarse como productos de primera necesidad que justifiquen" una excepción de movilidad de las personas dentro de un municipio con alta incidencia de covid-19.