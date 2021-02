Coronavirus Córdoba: Nuevo aumento de fallecidos con quince más en las últimas 24 horas

La tercera ola de la pandemia está dejando estos días su cara más dura: el fallecimiento de las personas por coronavirus al no poder superar la enfermedad. Tanto es así, que la Consejería de Salud y Familias ha notificado la muerte de otras 15 personas en las últimas 24 horas. Con ello, en Córdoba el número de víctimas mortales desde que comenzara la pandemia hace ya un año se eleva a las 788.

El último parte remitido por el departamento que dirige Jesús Aguirre deja de manifiesto la virulencia del SARS-CoV-2 e informa también de que 17 personas han tenido que ser ingresadas en los hospitales de la provincia cordobesa. Esto significa que han sido ya casi 3.500 -en concreto, el dato es de 3.494- los pacientes que han precisado ser hospitalizadas. En estas últimas 24 horas, además, también han aumentado las personas que han sido trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en este caso en una más, lo que hace que el global sea ya de 400 ingresos.

Estos datos, además, llegan después de que el Hospital Reina Sofía haya informado de que la presión en las UCI no ha mejorado en las últimas semanas, a pesar de que las unidades de ingreso covid han bajado de ocho a seis, por el descenso en el número de contagios.

Con todo ello, el número de personas hospitalizadas hasta el momento en la provincia de Córdoba es de 323, de las que 75 permanecen en la UCI debido al agravamiento del estado en el que se encuentran.

La reducción de positivos en SARS-CoV-2, por otra parte, ha sido constante en estos últimos días y no se han superado los 200 casos de coronavirus. No obstante, en este 13 de febrero Salud ha notificado 133 nuevos casos de contagio la provincia de Córdoba. Si se hace la suma total de casos, estos llegan ya a los 41.696 desde que estalló la crisis sanitaria. Es decir, que la batalla aún no está ganada y queda aún mucho que hacer, aunque todo apunta a que Córdoba está doblegando la curva de esta tercera ola.

Un buen ejemplo de ello es que el número de curados es superior ya al de positivos. Es más, en esta ocasión han sido 135 las personas que han logrado vencer al coronavirus, frente a los citados 133 casos de contagios en las últimas 24 horas. Así las cosas, han sido 27.584 las personas que se han curado ya en la provincia de Córdoba.