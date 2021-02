Coronavirus Córdoba: La Junta revisará cada siete días las restricciones de movilidad y cierre de actividad de cada municipio

Las restricciones de movilidad y cierre de actividad esencial de cada municipio de Andalucía se revisarán cada siete días, en vez de los 14 actuales, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras una visita al Hospital Reina Sofía y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Así, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de cada provincia se reunirá solo una vez a la semana. El encuentro será los jueves y las medidas entrarán en vigor cada sábado para que los ciudadanos "puedan planificar en qué situación se encuentra el fin de semana".

Sin embargo, las restricciones no cambian; es decir, las localidades con una tasa superior a 500 contagios tendrán que confinarse de forma perimetral y las que superen los 1.000 se verán obligadas a cerrar su actividad y comercio no esencial.

Todos los municipios de la provincia serán evaluados desde cero este jueves, sin tener en cuenta desde cuándo tenían restricciones. Las medidas que tienen ahora se mantendrán hasta el viernes, cuando entre en vigor el nuevo decreto de la Junta.

Moreno ha destacado que la tendencia va mejorando en esta tercera ola de la pandemia, lo que supone "un rayo de esperanza después de tanto sacrificio y esfuerzo que se abre después de semanas terribles en contagios, presión hospitalaria y en fallecimientos".

Sin embargo, las restricciones no se van a relajar por la amenaza que supone la cepa británica y la lentitud con la que se está inmunizando. "No nos podemos relajar porque sería el mayor de los errores que cometeríamos", ha apuntado. En ese sentido, ha insistido en que "estamos en buen camino, pero esto no ha acabado" ya que "hay muchas incertidumbres, y menos mientras el ritmo de vacunación sea tan desesperadamente lento a consecuencia de la falta de vacunas".

El presidente andaluz ha resaltado que "tampoco podemos relajarnos por las cepas que complican el panorama". Así, ha añadido que los expertos dicen que la cepa británica no ha alcanzado su potencial de contagio máximo, lo que significa que en las próximas semanas podría haber un gran aumento de positivos. En Cádiz y Granada, según ha explicado, ya se ha notado esta cepa, y "en las próximas semanas podría convertirse en la cepa principal". Si esto es así, "a final de mes podría precipitarse un ritmo de contagio mucho mayor y vivir un repunte de infecciones".

Según ha aclarado, ahora mismo la incidencia de la cepa británica no llega a un 20% en el total de Andalucía, aunque en Cádiz y Granada puede alcanzar el 40%. Hasta ahora ha sido minoritaria, pero "el problema" es que va sustituyendo a la de Wuhan y se convertirá en dominante, según temen los expertos. Su capacidad de transmisión es mucho mayor, "más agresiva desde el punto de vista de la infección y algunos expertos incluso dicen que tiene más mortalidad". Por eso, "no podemos ir mucho más allá de lo acordado" respecto a las medidas.

Debido la virulencia de esa y otras cepas que circulan por el mundo, ha pedido al Gobierno central que haga un control riguroso en los aeropuertos andaluces.

Moreno ha indicado que "las UCI de nuestros hospitales están llenas de gente debatiéndose entre la vida y la muerte, y son de todas las edades", y esa situación es algo que "tenemos que tener muy en cuenta en nuestro comportamiento individual y colectivo", por eso pide "mucha prudencia en todas las actividades que desarrollamos a diario".

"Vamos a mejor en esta tercera ola que ha sido más dura que la primera y la segunda, pero el peligro del virus sigue siendo extremo", ha aseverado.

Por otro lado, ha insistido en que el futuro es "incierto" porque la pandemia y las distintas variantes del virus "nos lo ponen muy complicado". Por ello, ha agradecido el el "esfuerzo colectivo" de la población, pero ha vuelto a pedir "máxima prudencia y máximo respeto" a las medidas que se toman por parte de la Junta.

Moreno entiende y comparte "la sensación de angustia" que tienen muchos profesionales que "ven limitada su capacidad de poder encontrar un sustento para sus familias" y, al respecto, ha apuntado que el Gobierno andaluz está trabajando para tener un plan de rescate este mes de febrero, a la vez que están pidiendo ayuda al Gobierno central para que también colabore.