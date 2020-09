Córdoba alcanza la tasa más alta de contagios de covid-19 de las capitales andaluzas

El goteo de contagios de coronavirus continúa en Córdoba, y la segunda ola de la pandemia amenaza con una fuerza que empieza a recordar a los días más duros de la primavera. En las últimas horas, la provincia ha sumado 114 nuevos contagios, 17 hospitalizaciones y un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según los datos actualizados este jueves, 24 de septiembre, por el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA). Y si en fechas recientes la pandemia hacía estragos en la Campiña Sur y en pequeños municipios, el foco se centra ahora en los municipios más poblados.

La situación de Córdoba capital, de hecho, merece un análisis. Con 362 positivos detectados en la última semana y 731 en los pasados 14 días, el tiempo que los epidemiólogos consideran clave para vislumbrar la evolución de la pandemia, la ciudad soporta ya la tasa más elevada de transmisión de las capitales andaluzas, con 224,4 contagios por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera Málaga, donde ha llegado a hablarse de contagio comunitaria, llega a cotas tan elevas: la capital de la Costa del Sol alcanza los 143,9 casos por 100.000 habitantes, con 341 positivos en la última semana, menos que Córdoba, y eso que su población es prácticamente el doble.

En el distrito básico de salud de Sevilla, el índice también es notablemente inferior: 127,1 contagios por 100.000 habitantes y 416 infecciones en siete días. La diferencia con el resto de capitales también es notoria, a juicio de los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias. Así, Granada, que también ha copado numerosos titulares en prensa, soporta en la actualidad una tasa de 138,4 por 100.000 habitantes y 164 contagios en siete días; Jaén, un índice del 177,4 y 142 positivos; Almería, 139,0 y 123 positivos; Cádiz, 85,3 y 61, y Huelva, por último, 67,5 y 42.

La comparativa, con datos oficiales, es clara: Córdoba capital se halla en una situación sensiblemente peor el resto de capital. Pese a la evidencia de la estadísticas, las autoridades competentes no han adoptado ninguna medida especial en la ciudad, y las limitaciones son similares a las del conjunto de Andalucía, con el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social como principales cordones sanitarios. Mientras, esta curva en ascenso trasciende a los centros educativos, con varias decenas de aulas cerradas. También la Universidad ha confirmado siete contagios en la institución en las últimas horas, aunque ha asegurado que la actividad lectiva no se verá resentida. ¿Qué podría estar haciéndose mal en la ciudad? Hasta el momento, el debate no se ha abierto.

El caso extremo de Lucena

Capítulo aparte merece Lucena, el segundo municipio más poblado de la provincia, que este jueves ha iniciado dos jornadas de un cribado masivo que testará la salud de 1.900 vecinos, acumula 601 casos activos, 96 detectados en los últimos siete días. A la espera de lo que digan los resultados de las nuevas PCR, la tasa de contagios se eleva a 701 por 100.000 habitantes, lo que ha llevado al Ayuntamiento a adoptar medidas muy restrictivas, con el cierre de parques y jardines, la limitación del aforo de las terrazas o la cancelación de los mercadillos.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el conjunto de la provincia de Córdoba acumula 5.797 contagios confirmados por PCR y 145 muertes. Además, 104 personas han pasado por la UCI debido a la gravedad de sus síntomas y 854 han requerido hospitalización. La buena noticia es la de las curaciones, de manera que son 2.546 las personas que han vencido al SARS-CoV-2 en la provincia, 36 de ellas en las últimas 24 horas. A fecha actual, los casos activos se elevarían a 3.516, aunque en este apartado habría que hacer una apreciación, pues la tardanza de la Junta en notificar las altas está desvirtuando este parámetro.