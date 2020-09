Cuatro alumnos y tres profesores de la UCO dan positivo en covid-19

El coronavirus ha llegado también a la Universidad de Córdoba (UCO) apenas un par de semanas después de que diera comienzo el curso. Fuentes de la institución académica han confirmado que, hasta el momento, se han registrado siete casos positivo en covid-19.

Las mismas fuentes han explicado que se trata de cuatro alumnos de la UCO, mientras que los tres casos restantes son de profesores que imparten clase en el centro universitario. Todas estas personas permanecen aisladas en sus casas guardando la cuarentena preceptiva.

Todos ellos, según las mismas fuentes, son asintomáticos y han dado positivo en las pruebas PCR. Además, han indicado que se trata de "casos aislados", es decir, que el contagio no se ha producido en las instalaciones de la Universidad de Córdoba.

Estos casos de covid-19 son los primeros que se registran, hasta el momento, en el seno de la institución académica, desde la que no han podido ubicar los centros en los que se han detectado. No obstante, las mismas fuentes han señalado que estos casos no han afectado a los servicios académicos, ni tampoco a las clases.

La UCO ha instalado este curso códigos QR de carácter identificativo en cada puesto para tener controlada la asistencia de los estudiantes y en qué puesto se encuentra. Además, las clases se han organizado de manera presencial y virtual para evitar que se puedan registrar contagios