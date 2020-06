Córdoba hace seguimiento al 97% de los positivos de coronavirus, el mejor porcentaje de España

Córdoba es la provincia de España que mejor hace el seguimiento de sus positivos de coronavirus. Así lo ha asegurado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha especificado que en Córdoba se le hace la trazabilidad del virus al 97% de los afectados, el mejor porcentaje de todo el país.

En Andalucía, según ha incidido Aguirre, ese porcentaje es de un 84%, nada desdeñable, pero ha insistido en que Córdoba es "la provincia más alta de España y donde mejor se hace seguimiento a pacientes con PCR positivo".

El consejero de Salud ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para informar de que se crearán "núcleos de trabajo en las ocho capitales" andaluzas de cara a posibles rebrotes del covid-19.

Sobre la situación del virus en la comunidad autónoma, Aguirre ha explicado que ayer mantuvo un encuentro con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien le trasladó "unas cifras espectacularmente buenas". Esos números indican, ha explicado el titular andaluz de Salud, que en Andalucía hay 0,64 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace dos semanas había 1,63, una incidencia, ha recalcado, que ya entonces "era la más baja de todas las comunidades autónomas de España, incluyendo Ceuta y Melilla". Para Aguirre, las cifras demuestran "una evolución" que apunta que Andalucía está "acercándose al cero".

En cuanto a la situación de los hospitales andaluces, actualmente hay ingresadas en los mismos 87 personas (59 en camas normales y 28 en UCI). En el caso de Córdoba, los ingresos son 15 (seis en la UCI). "Las cifras van bajado de forma paulatina", ha mostrado Aguirre, quien ha asegurado que "a finales de junio, el número de pacientes ingresados será testimonial".

Son precisamente estos datos los que han invitado al consejero de Salud y Familias a asegurar que está "convencido" de que las ocho provincias andaluzas pasarán el lunes que viene a la fase 3 porque "es de justicia, se lo merecen". El ministro Illa debe anunciar este pase hoy mismo, y según Aguirre si no pasan las ocho provincias andaluzas "no sería comprensible" porque las cifras "son técnicas, no políticas".

Acerca de los viajes entre provincias, Aguirre ha anunciado que se reunirá mañana con el equipo técnico de la consejería para determinar cuándo podrán activarse. En esa reunión (donde participará el equipo de coronavirus y el desescalada), ha añadido, se decidirá "cómo se va a hacer" y las condiciones higiénico-sanitarias a tener en cuenta si se aprobara. En cualquier caso, ha advertido, "cualquier decisión tendrá que hacerse con respaldo de equipo técnico".